Центр лекобеспечения закупит «Спинразу» для детей со СМА

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество, мл Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 285,00 904 409,57 257 756 727,45 19.12.2022 2 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 130,00 904 409,57 117 573 244,10 19.12.2022 3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 315,00 904 409,57 284 889 014,55 21.12.2022 4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 190,00 904 409,57 171 837 818,30 21.12.2022 5 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 21.12.2022 6 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 315,00 904 409,57 284 889 014,55 21.12.2022 7 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 270,00 904 409,57 244 190 583,90 21.12.2022 8 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 21.12.2022 9 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 245,00 904 409,57 221 580 344,65 21.12.2022 10 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 21.12.2022 11 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 185,00 904 409,57 167 315 770,45 21.12.2022 12 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 255,00 904 409,57 230 624 440,35 21.12.2022 13 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл, 280,00 904 409,57 253 234 679,60 21.12.2022 14 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 295,00 904 409,57 266 800 823,15 23.12.2022 15 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 23.12.2022 16 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 235,00 904 409,57 212 536 248,95 23.12.2022 17 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 300,00 904 409,57 271 322 871,00 23.12.2022 18 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 300,00 904 409,57 271 322 871,00 23.12.2022 19 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 310,00 904 409,57 280 366 966,70 23.12.2022 20 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 23.12.2022 21 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 23.12.2022 22 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 23.12.2022 23 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 23.12.2022 24 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 23.12.2022

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.