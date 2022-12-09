Центр лекобеспечения закупит «Спинразу» для детей со СМА
Для лечения подопечных фонда «Круг добра» со СМА Центр лекобеспечения объявил 24 аукциона на поставку препарата «Спинраза».
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество, мл
|
Цена за ед., руб.
|
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|
Окончание приема заявок на участие в аукционе
|
1
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
285,00
|
904 409,57
|
257 756 727,45
|
19.12.2022
|
2
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
130,00
|
904 409,57
|
117 573 244,10
|
19.12.2022
|
3
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
315,00
|
904 409,57
|
284 889 014,55
|
21.12.2022
|
4
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
190,00
|
904 409,57
|
171 837 818,30
|
21.12.2022
|
5
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
325,00
|
904 409,57
|
293 933 110,25
|
21.12.2022
|
6
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
315,00
|
904 409,57
|
284 889 014,55
|
21.12.2022
|
7
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
270,00
|
904 409,57
|
244 190 583,90
|
21.12.2022
|
8
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
330,00
|
904 409,57
|
298 455 158,10
|
21.12.2022
|
9
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
245,00
|
904 409,57
|
221 580 344,65
|
21.12.2022
|
10
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
325,00
|
904 409,57
|
293 933 110,25
|
21.12.2022
|
11
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
185,00
|
904 409,57
|
167 315 770,45
|
21.12.2022
|
12
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
255,00
|
904 409,57
|
230 624 440,35
|
21.12.2022
|
13
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл,
|
280,00
|
904 409,57
|
253 234 679,60
|
21.12.2022
|
14
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
295,00
|
904 409,57
|
266 800 823,15
|
23.12.2022
|
15
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
325,00
|
904 409,57
|
293 933 110,25
|
23.12.2022
|
16
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
235,00
|
904 409,57
|
212 536 248,95
|
23.12.2022
|
17
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
300,00
|
904 409,57
|
271 322 871,00
|
23.12.2022
|
18
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
300,00
|
904 409,57
|
271 322 871,00
|
23.12.2022
|
19
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
310,00
|
904 409,57
|
280 366 966,70
|
23.12.2022
|
20
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
325,00
|
904 409,57
|
293 933 110,25
|
23.12.2022
|
21
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
325,00
|
904 409,57
|
293 933 110,25
|
23.12.2022
|
22
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
330,00
|
904 409,57
|
298 455 158,10
|
23.12.2022
|
23
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
330,00
|
904 409,57
|
298 455 158,10
|
23.12.2022
|
24
|
Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|
330,00
|
904 409,57
|
298 455 158,10
|
23.12.2022
Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.
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