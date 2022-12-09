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Центр лекобеспечения закупит...

Центр лекобеспечения закупит «Спинразу» для детей со СМА

09.12.2022
12:21
Елена Сидорова

Для лечения подопечных фонда «Круг добра» со СМА Центр лекобеспечения объявил 24 аукциона на поставку препарата «Спинраза».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество, мл

Цена за ед., руб.

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

Окончание приема заявок на участие в аукционе

1

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

285,00

904 409,57

257 756 727,45

19.12.2022

2

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

130,00

904 409,57

117 573 244,10

19.12.2022

3

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

315,00

904 409,57

284 889 014,55

21.12.2022

4

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

190,00

904 409,57

171 837 818,30

21.12.2022

5

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

325,00

904 409,57

293 933 110,25

21.12.2022

6

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

315,00

904 409,57

284 889 014,55

21.12.2022

7

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

270,00

904 409,57

244 190 583,90

21.12.2022

8

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

330,00

904 409,57

298 455 158,10

21.12.2022

9

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

245,00

904 409,57

221 580 344,65

21.12.2022

10

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

325,00

904 409,57

293 933 110,25

21.12.2022

11

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

185,00

904 409,57

167 315 770,45

21.12.2022

12

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

255,00

904 409,57

230 624 440,35

21.12.2022

13

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл,

280,00

904 409,57

253 234 679,60

21.12.2022

14

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

295,00

904 409,57

266 800 823,15

23.12.2022

15

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

325,00

904 409,57

293 933 110,25

23.12.2022

16

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

235,00

904 409,57

212 536 248,95

23.12.2022

17

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

300,00

904 409,57

271 322 871,00

23.12.2022

18

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

300,00

904 409,57

271 322 871,00

23.12.2022

19

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

310,00

904 409,57

280 366 966,70

23.12.2022

20

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

325,00

904 409,57

293 933 110,25

23.12.2022

21

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

325,00

904 409,57

293 933 110,25

23.12.2022

22

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

330,00

904 409,57

298 455 158,10

23.12.2022

23

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

330,00

904 409,57

298 455 158,10

23.12.2022

24

Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

330,00

904 409,57

298 455 158,10

23.12.2022

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

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