Центр лекобеспечения закупит пять препаратов для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку для «Круга добра» пяти препаратов, среди которых: ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 5 376,00 7 899,57 42 468 088,32 14.09.2022 2 Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг 4 368,00 7 899,54 34 505 190,72 14.09.2022 3 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 12,00 521 180,00 6 254 160,00 14.09.2022 4 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 2 280,00 15 950,00 36 366 000,00 14.09.2022 5 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий 10% 13 900,00 668,73 9 295 347,00 14.09.2022 6 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 1 820,00 10 766,36 19 594 775,20 14.09.2022

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.