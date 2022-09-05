Центр лекобеспечения закупит пять препаратов для «Круга добра»
Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин для лечения подопечных фонда «Круг добра».
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку для «Круга добра» пяти препаратов, среди которых: ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Стоимость, руб.
|
Окончание подачи заявок
|
1
|
Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг
|
5 376,00
|
7 899,57
|
42 468 088,32
|
14.09.2022
|
2
|
Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг
|
4 368,00
|
7 899,54
|
34 505 190,72
|
14.09.2022
|
3
|
Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|
12,00
|
521 180,00
|
6 254 160,00
|
14.09.2022
|
4
|
Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|
2 280,00
|
15 950,00
|
36 366 000,00
|
14.09.2022
|
5
|
Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий 10%
|
13 900,00
|
668,73
|
9 295 347,00
|
14.09.2022
|
6
|
Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг
|
1 820,00
|
10 766,36
|
19 594 775,20
|
14.09.2022
Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.
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