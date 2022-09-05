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Центр лекобеспечения закупит...

Центр лекобеспечения закупит пять препаратов для «Круга добра»

05.09.2022
17:33
Елена Сидорова

Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин для лечения подопечных фонда «Круг добра».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку для «Круга добра» пяти препаратов, среди которых: ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Стоимость, руб.

Окончание подачи заявок

1

Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 

5 376,00

7 899,57

42 468 088,32

14.09.2022

2

Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг 

4 368,00

7 899,54

34 505 190,72

14.09.2022

3

Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл

12,00

521 180,00

6 254 160,00

14.09.2022

4

Селуметиниб, капсулы, 25 мг 

2 280,00

15 950,00

36 366 000,00

14.09.2022

5

Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий 10% 

13 900,00

668,73

9 295 347,00

14.09.2022

6

Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 

1 820,00

10 766,36

19 594 775,20

14.09.2022

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

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