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Центр мониторинга Уппсалы...

Центр мониторинга Уппсалы ВОЗ подвергся кибератаке

31.01.2024
18:20
Владимир Заболотских
Уппсальский центр ВОЗ сообщил о хакерской атаке, приведшей к прекращению работы ряда онлайн-сервисов. Кибератака была совершена на поставщика IТ-услуг Tietoevry в ночь с 19 на 20 января.
Фото: who.int

Центр мониторинга Уппсалы Всемирной организации здравоохранения (UMC WHO) был подвержен хакерской атаке. Об этом международный орган сообщил на своей официальной странице в социальной сети X.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что в настоящее время многие онлайн-сервисы UMC недоступны из-за кибератаки, совершенной на одного из наших поставщиков IТ-услуг Tietoevry», — говорится на сайте Уппсальского центра.

Хакерское нападение произошло в ночь с 19 на 20 января. Объектом атаки стал один из центров обработки данных Tietoevry, расположенный в Швеции. Поставщик технологических решений смог принять меры по изоляции затронутых систем для предотвращения дальнейшего взлома. Это привело к прекращению работы многих предприятий и организаций по всей Швеции, в том числе UMC WHO.

По сообщению от 30 января, все еще не была восстановлена работа следующих онлайн-служб Центра мониторинга ВОЗ: VigiBase API, VigiBase Custom Searches, VigiFlow, VigiFlow API / WEB-RADR API, VigiLyze, WHODrug Access Manage, WHODrug Change Analysis, WHODrug Focus API, WHODrug Koda.

VigiBase — глобальная онлайн-база данных ВОЗ о потенциальных побочных эффектах лекарственных средств.

VigiFlow — онлайн-система управления случаями нежелательных реакций на препараты, позволяющая переносить данные в VigiBase.

VigiLyze — онлайн-инструмент для анализа данных о побочных эффектах, поступивших в VigiBase. Сервис помогает оценивать сигналы о безопасности лекарственных средств.

WHODrug — справочный словарь, содержащий данные о фармаконадзоре и клинических испытаниях лекарственных средств.

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