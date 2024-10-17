Центру им. Гамалеи выделят 600 млн рублей на оборудование для разработки лекарств

Правительство в 2024 году выделит более 599 млн руб. из резервного фонда на оборудование для производства инновационных лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК), которые могут применяться в том числе для лечения онкологических заболеваний. Распоряжение № 2811-р от 10.10.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидию направят Центру им. Гамалеи, на базе которого будет запущено производство указанных препаратов. На средства приобретут не меньше 41 единицы оборудования.

«Новое оснащение позволит сформировать инфраструктуру для запуска производства этих медикаментов, что важно для организации своевременной терапии для пациентов, а также снижения зависимости нашего здравоохранения от поставок из‑за рубежа», — заявил на заседании правительства Мишустин.

Минздраву поручили представить в правительство доклад об использовании средств в срок до 1 октября 2025 года.

Ранее правительство выделило НМИЦ гематологии Минздрава 82,3 млн руб. из резервного фонда для разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов к 2024 году. На выделенные средства в рамках стратегии «Фарма-2030» центр приобретет около 40 единиц современного оборудования.