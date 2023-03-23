Церемония награждения победителей XXIII конкурса «Платиновая унция» состоится 20 апреля

Один из старейших профессиональных конкурсов снова соберет на церемонии награждения ключевые фигуры фармацевтической отрасли.

До конца марта в рамках второго этапа голосования экспертный совет премии не только выбирает победителей по заявленным на старте конкурса номинациям*, но и по традиции предлагает дополнительные специальные номинации.

Не стала исключением и XXIII «Платиновая унция». Уже известно, что экспертным советом рекомендовано добавить в перечень номинаций конкурса специальную — за высокие показатели роста фармацевтической компании. На победу в ней претендует «Биннофарм Групп».

После 31 марта, когда второй этап голосования завершится и результаты конкурса будут направлены на аудит, узнаем, останется ли объявленная специальная номинация единственной, или список расширится.

Еще одна добрая традиция конкурса — проведение благотворительного аукциона картин. Все вырученные средства будут перечислены БФ «Подсолнух» в помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».

«Платиновая унция» поддерживает фонд «Подсолнух» на протяжении нескольких лет. В разные годы в рамках церемонии награждения победителей премии проходили благотворительные лотереи, аукционы и выставки в пользу подопечных фонда.

Благотворительный фонд «Подсолнух» основан в 2006 году продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым и продюсером Варей Авдюшко.

БФ «Подсолнух» помогает детям с диагнозом «первичный иммунодефицит» и аутоиммунными заболеваниями. Фонд обеспечивает их жизненно необходимыми лекарственными средствами, оказывает всестороннюю, в том числе правовую и психологическую, поддержку.

Фонд не только работает с семьями детей с первичным иммунодефицитом, но и реализует программы в области повышения осведомленности об иммунных заболеваниях, сотрудничает с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии, ревматологии и с профильными медицинскими учреждениями по всей стране.

Посетить церемонию награждения победителей конкурса.

* Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2022 года

Вектор года

Проект года (на основании заявки)

Бизнес-проект

Социальный проект

Digital-проект

Динамика года (вводится на втором этапе голосования)

Компания (поставки в коммерческий сектор)

Компания (поставки в государственный сектор)

Препарат (государственный сектор)

Препарат (розничный сегмент)

Лонч года

Препарат года

Рецептурный препарат

Безрецептурный препарат

Компания года

Производитель ЛС

Крупнейшие производители (нововведение)

Нишевые и специализированные производители (нововведение)

Дистрибьютор ЛС

E-commerce

Аптечная сеть года

Федеральная аптечная сеть (нововведение)

Региональная аптечная сеть (нововведение)

Специальная номинация