Церемония награждения победителей XXIII конкурса «Платиновая унция» состоится 20 апреля
До торжественной церемонии вручения наград XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» остается месяц. Победители будут названы 20 апреля.
Один из старейших профессиональных конкурсов снова соберет на церемонии награждения ключевые фигуры фармацевтической отрасли.
До конца марта в рамках второго этапа голосования экспертный совет премии не только выбирает победителей по заявленным на старте конкурса номинациям*, но и по традиции предлагает дополнительные специальные номинации.
Не стала исключением и XXIII «Платиновая унция». Уже известно, что экспертным советом рекомендовано добавить в перечень номинаций конкурса специальную — за высокие показатели роста фармацевтической компании. На победу в ней претендует «Биннофарм Групп».
После 31 марта, когда второй этап голосования завершится и результаты конкурса будут направлены на аудит, узнаем, останется ли объявленная специальная номинация единственной, или список расширится.
Еще одна добрая традиция конкурса — проведение благотворительного аукциона картин. Все вырученные средства будут перечислены БФ «Подсолнух» в помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».
«Платиновая унция» поддерживает фонд «Подсолнух» на протяжении нескольких лет. В разные годы в рамках церемонии награждения победителей премии проходили благотворительные лотереи, аукционы и выставки в пользу подопечных фонда.
Благотворительный фонд «Подсолнух» основан в 2006 году продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым и продюсером Варей Авдюшко.
БФ «Подсолнух» помогает детям с диагнозом «первичный иммунодефицит» и аутоиммунными заболеваниями. Фонд обеспечивает их жизненно необходимыми лекарственными средствами, оказывает всестороннюю, в том числе правовую и психологическую, поддержку.
Фонд не только работает с семьями детей с первичным иммунодефицитом, но и реализует программы в области повышения осведомленности об иммунных заболеваниях, сотрудничает с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии, ревматологии и с профильными медицинскими учреждениями по всей стране.
Посетить церемонию награждения победителей конкурса.
* Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2022 года
Вектор года
- Проект года (на основании заявки)
- Бизнес-проект
- Социальный проект
- Digital-проект
- Динамика года (вводится на втором этапе голосования)
- Компания (поставки в коммерческий сектор)
- Компания (поставки в государственный сектор)
- Препарат (государственный сектор)
- Препарат (розничный сегмент)
- Лонч года
Препарат года
- Рецептурный препарат
- Безрецептурный препарат
Компания года
- Производитель ЛС
- Крупнейшие производители (нововведение)
- Нишевые и специализированные производители (нововведение)
- Дистрибьютор ЛС
- E-commerce
Аптечная сеть года
- Федеральная аптечная сеть (нововведение)
- Региональная аптечная сеть (нововведение)
Специальная номинация
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