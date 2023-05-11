Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Чаще всего подтверждали...

Чаще всего подтверждали диплом в 2022 году фармацевты из Украины и Таджикистана

11.05.2023
16:17
Артем Косенок

Подавляющее большинство иностранных фарм- и медспециалистов, обратившихся в Росздравнадзор для подтверждения образования, оказались из стран СНГ. В лидерах — граждане Украины и Таджикистана. При этом они чаще всего получали отказы в направлении на сдачу специального экзамена.

Больше половины иностранных специалистов, которые обратились в 2022 году в Росздравнадзор для подтверждения медицинского и фармацевтического образования, полученного в других государствах, были из Украины и Таджикистана (57,2%). Они же чаще всего получали отказы в направлении на сдачу специального экзамена, необходимого для допуска к профессиональной деятельности. Такие данные приводит «Медицинский вестник» со ссылкой на публикацию в журнале «Вестник Росздравнадзора».

Подавляющее большинство обратившихся получили образование в государствах — членах СНГ. Больше всего заявлений поступило от граждан Украины — 1940 штук (36,5%), Таджикистана ­— 1101 (20,7%), Киргизии — 617 (11,7%), Казахстана — 562 (10,6%) и Узбекистана — 230 (4,4%). Каждый второй заявитель имел высшее медицинское или фармацевтическое образование — 2995 человек из 5303 (56,5%).

При этом отказы в направлении на сдачу специального экзамена в прошлом году чаще всего получали также соискатели из Украины и Таджикистана. Основной причиной было несоответствие заявленного уровня подготовки квалификационным требованиям, установленным в России.

В I квартале 2023 года в Росздравнадзор поступило свыше четырех тысяч обращений, связанных с подтверждением соответствия иностранного образования. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.