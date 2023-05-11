Чаще всего подтверждали диплом в 2022 году фармацевты из Украины и Таджикистана

Больше половины иностранных специалистов, которые обратились в 2022 году в Росздравнадзор для подтверждения медицинского и фармацевтического образования, полученного в других государствах, были из Украины и Таджикистана (57,2%). Они же чаще всего получали отказы в направлении на сдачу специального экзамена, необходимого для допуска к профессиональной деятельности. Такие данные приводит «Медицинский вестник» со ссылкой на публикацию в журнале «Вестник Росздравнадзора».

Подавляющее большинство обратившихся получили образование в государствах — членах СНГ. Больше всего заявлений поступило от граждан Украины — 1940 штук (36,5%), Таджикистана ­— 1101 (20,7%), Киргизии — 617 (11,7%), Казахстана — 562 (10,6%) и Узбекистана — 230 (4,4%). Каждый второй заявитель имел высшее медицинское или фармацевтическое образование — 2995 человек из 5303 (56,5%).

При этом отказы в направлении на сдачу специального экзамена в прошлом году чаще всего получали также соискатели из Украины и Таджикистана. Основной причиной было несоответствие заявленного уровня подготовки квалификационным требованиям, установленным в России.

В I квартале 2023 года в Росздравнадзор поступило свыше четырех тысяч обращений, связанных с подтверждением соответствия иностранного образования. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.