Чего ждут сотрудники аптек от своей профессии

Средние по рынку

Обсуждение зарплат, а также премий и бонусов — топовая тема в чатах фармацевтов. Оплата почасовая или за смену: в одних сетях — небольшой оклад и значимая «переменная часть», зависящая от выполнения KPI и допродаж, в других аптечных организациях — стабильный оклад и редкие премии. Где-то не поднимали зарплату несколько лет, а где-то зарплата индексируется ежегодно.

Согласно данным hh.ru (табл. 1), средняя зарплата заведующей аптекой в России в I квартале 2024 года составила 72,4 тыс. руб. Среднегодовой рост — около 10%. С 2021 года зарплаты заведующих выросли примерно на 32%, зарплаты фармацевтов-провизоров в целом по всем регионам России за этот же период увеличились на 40%.

Зарплаты в Москве

По данным Superjob.ru, в Москве зарплаты в аптеках в I квартале 2024 года составили в среднем у заведующей аптеки 150 тыс. руб., у провизора-технолога и фармацевта — 90 тыс. руб. (табл. 2). Самый заметный темп прироста средней зарплаты за три года у заведующих: +50% в сравнении с 2021 годом. Провизорам-технологам и фармацевтам за эти годы прибавили по 29%.

Максимальная зарплата, указанная в размещенных в I квартале вакансиях, по наблюдениям аналитиков Superjob, составила 250 тыс. руб. для заведующей аптеки, 150 тыс. для провизоров-технологов, 140 тыс. руб. для фармацевтов.

Не только зарплата

«Зарплаты в аптеках растут соразмерно рынку и годовой инфляции, — считает президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» (Владивосток) Наталья Назаренко. — Безусловно, в отрасли существует тенденция «перекупки» специалистов — чаще на этот шаг идут крупные аптечные сети. Но в нашем регионе она не слишком заметна. Специалисты редко уходят из одной аптеки в другую исключительно из-за зарплаты. Как правило, к переходу подталкивает совокупность факторов, в том числе возможность более эффективно реализоваться профессионально на новом месте работы».

«Зарплаты нередко становятся предметом критики и обсуждений среди аптечных работников, — отметила председатель правления «Московского фармацевтического общества» Роза Ягудина. — Но каждый случай индивидуален: есть частные и государственные аптеки, аптечные сети и одиночные аптеки, и зарплаты в них разные. В аптечных сетях и негосударственных аптеках большое значение имеют KPI — сколько продает человек. В сельской аптеке другой подход к формированию дохода сотрудника. Безусловно, зарплата — важная составляющая привлекательности места работы, но востребованность профессии зависит не только от уровня вознаграждения».

Нет единства

«В фармацевтическом ритейле нет отраслевого единства, сравнимого с профсообществом врачей или учителей», — констатировала Ягудина.

По мнению эксперта, профессиональная разобщенность сказывается на уровне дохода сотрудников аптек. С одной стороны, появление новых точек и конкуренция за кадры диктует необходимость повышать ставки. С другой — скудная база формирования дохода аптеки, который складывается только маржинально (за счет наценки на продаваемые товары), ограничивает рост зарплат.

«Международный опыт говорит, что аптека может зарабатывать и на оказании медицинских услуг, к примеру на вакцинации, — напомнила Ягудина. — Ранее неоднократно озвучивалось предложение расширить полномочия аптечных работников. Но сделать это не так просто, нужен системный подход. Необходимо привить новые компетенции аптечным работникам, продумать страховые и защитные механизмы, подготовить нормативно-правовую базу, включая изменение профессионального стандарта, сделать массу других шагов».

Роза Ягудина: «Скудная база формирования дохода аптеки, который складывается маржинально, ограничивает рост зарплат».

Ощутить значимость

В условиях высокой конкуренции за кадры в фармацевтическом ритейле первостольники и заведующие ищут в работе нечто большее, чем просто зарплату. Прежде всего уважение — как от руководства аптеки, так и от общества.

«В связи с появлением в 2021 году профессионального праздника — Дня фармацевтического работника — престиж профессии не вырос, — констатировала Ягудина. — По сути произошла сепарация профессионального праздника от Дня медицинского работника. Но уважение к профессии растет не за счет появления профессионального праздника, а в сложные периоды. К примеру, в пандемию аптечные работники ощущали свою значимость и признание общества».

Наталья Назаренко: «Специалисты редко уходят из-за зарплаты. Как правило, к переходу подталкивает совокупность факторов».

По мнению Назаренко, когда несколько лет назад разницу между фармацевтами и провизорами, работающими в аптеках, фактически нивелировали, пострадал престиж и профессии, и высшего фармобразования.

«Провизоры встают за одну кассу с фармацевтами, которые по новым стандартам учатся один год и 10 месяцев. Это приводит к оттоку поступающих на высшее фармацевтическое образование. Те, кто уже прошел этот путь (вуз, ординатура, первичная и первичная специализированная аккредитации), могут ощутить разочарование и чувствовать, что их труд и знания обесценивают».

Для сотрудников аптек важно понимание, что их работа не сводится исключительно к продажам и оценивается не только размером оплаты труда. Социальная составляющая профессии, престиж и уважение также играют ключевую роль в их мотивации, вовлеченности и готовности к дальнейшему профессиональному развитию.