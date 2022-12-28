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Челябинское УФАС заподозрило...

Челябинское УФАС заподозрило четыре компании в картельном сговоре на поставку лекарств

28.12.2022
17:08
Артем Косенок

В Челябинске региональное УФАС заподозрило четыре компании в сговоре на торгах на поставку лекарственных средств. Надзорный орган рассмотрит дело 13 января. Признаки картеля были обнаружены в действиях ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

Фото: fas.gov.ru

Челябинское УФАС России заподозрило четыре компании в сговоре на торгах на поставку лекарственных средств. Признаки картеля обнаружены в действиях ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм». Дело о сговоре будет рассмотрено 13 января, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В региональном УФАС пояснили, что эти компании в 2019—2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств. Закупки проводились различными заказчиками на территории страны по законодательству о контрактной системе и законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, в том числе в рамках реализации нацпроектов.

По версии надзорного органа, компании применяли несколько моделей поведения на торгах: ротация победителей, создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника, заключение контракта с единственным участником на потенциально высококонкурентных торгах.

Антиконкурентные модели поведения в случае отсутствия в закупках иных участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены – всего до 1%. Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений, добавили в ФАС.

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