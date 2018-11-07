Через единую систему маркировки Честный ЗНАК прошло 400 000 препаратов

С момента перехода функций оператора информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) к Центру развития перспективных технологий через нее прошло около 400 000 промаркированных упаковок лекарств.
Всего с даты старта информационной системы мониторинга движения препаратов было зарегистрировано 10 295 участников, 1 497 препаратов, промаркировано 16 076 903 упаковки лекарств.
Система успешно функционирует, представители отрасли активно пользуются сервисом. С 7 по 12 ноября было зарегистрировано 90 новых участников оборота. Службой технической поддержки принято и оперативно обработано около 500 обращений.
Напомним, 1 ноября 2018 г. ИС МДЛП стала частью единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК. На сайте ЧестныйЗНАК.рф был открыт информационный раздел, содержащий все актуальные данные о проекте: статус эксперимента, условия участия, нормативные документы и многое другое.
Источник публикации: ЦРПТ
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