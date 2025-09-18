«Честный знак» начнет штрафовать за нарушения маркировки автоматически

Роспотребнадзор предложил ввести автоматические штрафы за продажу товаров с нарушениями требований маркировки. Проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ проходит общественное обсуждение до 30 сентября.

Документом предлагается ввести штрафы для продавцов товаров, подлежащих обязательной маркировке, за нарушение установленных цен и сроков годности. Все нарушения будут фиксировать автоматически через ГИС мониторинга оборота товаров «Честный знак». Административная ответственность будет применяться с 1 марта 2026 года по 30 июня 2026 года при продаже биодобавок и с 1 июля 2026 года всех товаров, подлежащих обязательной маркировке.

За продажу товаров с истекшим сроком годности предлагается ввести следующие штрафы:

для ИП — 10 тыс. руб. за каждую единицу просрочки;

для юрлиц — 20 тыс. руб. за каждую единицу просрочки.

Продажа без регистрации в системе маркировки грозит штрафом в 50 тыс. руб., если через одну кассу в месяц продано более десяти единиц маркированной продукции.

Минпромторг предложил скорректировать отпуск маркированных товаров через контрольно-кассовую технику (ККТ). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 2 октября.

Предлагается настроить ККТ так, чтобы она автоматически блокировала пробитие товара на кассе, если система маркировки обнаруживает один из запрещенных случаев (отсутствие маркировки, нарушение цены, просроченный товар). Это будет происходить через интеграцию с ККТ и товароучетными системами. «Честный знак» будет вести реестры разрешенного оборудования и его компонентов (драйверов, сканеров). Использовать можно будет только внесенное в реестр оборудование.

Документом предусмотрен переходный период в полгода для обновления и проверки технических средств на соответствие новым требованиям. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года, а пункт о создании реестра технических средств начнет действовать через 30 дней после официального опубликования документа.