Число препаратов для заключения петербургского офсетного контракта увеличили до 31

В рамках офсетного контракта, который планируют заключить власти Санкт-Петербурга, необходимо будет произвести 31 международное непатентованное наименование препаратов в разных дозировках. Это следует из постановления правительства города, опубликованного на официальном сайте.

Впервые о планах заключить офсетный контракт на производство лекарств сообщил председатель Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик в начале июня. Тогда он уточнил, что контракт будет направлен на организацию выпуска 28 МНН. Проанализировав перечень этих препаратов, «ФВ» сообщал, что почти все они в настоящий момент находятся под патентной защитой.

В итоговом постановлении из списка исключили два препарата (клопидогрел и пазопаниб) и добавили еще пять МНН (вандетаниб, вемурафениб, лакосамид, нинтеданиб, тикагрелор).

Всего необходимо будет произвести 47 позиций, то есть 14 МНН нужно будет выпустить в разных дозировках. Для каждой позиции в постановлении определено минимальное количество таблеток/капсул для выпуска.

Список МНН, которые необходимо будет произвести в рамках контракта

Акситиниб (в двух дозировках) Апиксабан (в двух дозировках) Афатиниб (в двух дозировках) Бозутиниб Вандетаниб (в двух дозировках) Вемурафениб Вилдаглиптин Дазатиниб (в двух дозировках) Дапаглифлозин Деферазирокс (в двух дозировках) Ибрутиниб Кабозантиниб (в трех дозировках) Кобиметиниб Кризотиниб Лакосамид (в двух дозировках) Лапатиниб Леветирацетам Ленватиниб (в двух дозировках) Нилотиниб (в двух дозировках) Нинтеданиб Олапариб (в двух дозировках) Палбоциклиб (в трех дозировках) Регорафениб Ривароксабан (в двух дозировках) Руксолитиниб Ситаглиптин Сорафениб Сунитиниб (в двух дозировках) Тикагрелор Элтромбопаг Эмпаглифлозин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указывал, что 20 из этих препаратов в настоящий момент не выпускаются на территории России.

Исполнить обязательства производитель должен будет в течение 36 месяцев. Контракт будет заключен на 10 лет. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд руб.