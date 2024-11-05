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Число вакансий для...

Число вакансий для фармспециалистов выросло на 11%

05.11.2024
13:15
Дина Коблова
За десять месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармспециалистов, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге. В среднем фармацевтам предлагают зарплату в 60 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

С января по октябрь 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтических специалистов, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2023 года, выяснили аналитики рекрутингового ресурса hh.ru. Особенно спрос вырос в Санкт-Петербурге, где потребность в фармацевтах за год увеличилась на 15%.

Больше всего вакансий для фармспециалистов открыто в Москве — почти 5 тыс. (16% от общего числа). Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тыс., 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тыс. и 1,7 тыс. соответственно).

Согласно данным аналитиков, в среднем по России фармацевтам предлагают зарплату 60 100 руб., год к году она выросла на 8%. В Санкт-Петербурге зарплата фармацевтов достигла 70 тыс. руб., что на 13% больше, чем в прошлом году. Самыми быстрыми темпами предлагаемая зарплата в этой должности росла в Республике Хакасия (52 тыс. руб., прирост составил 30% год к году), Красноярском крае (63 400 руб., выше на 27% год к году) и Республике Северная Осетия — Алания (40 тыс. руб., прирост в 23% год к году).

Больше всего фармацевтам готовы платить в Сахалинской области (86 100 руб.), в Москве (81 700 руб.), в Ямало-Ненецком АО (80 тыс. руб.), в Московской области (78 100 руб.), в Санкт-Петербурге и Приморском крае (по 70 тыс. руб. в каждом регионе).

Ранее «ФВ» провел исследование зарплат фармацевтов в разных странах мира. Выяснилось, что наиболее высокооплачиваемые специалисты фарминдустрии работают в США, Канаде и Дании.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Борисенко Татьяна
Вчера в 16:24
Смешная зарплата за такую нагрузку, плюс выгорание, плюс работа с людьми равно дефицит кадров
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