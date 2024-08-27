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США лидируют по...

США лидируют по зарплатам фармацевтов в мире

27.08.2024
15:45
Владимир Заболотских
В первую тройку лидеров по оплате труда фармацевта вошли США, Канада и Дания. «ФВ» узнал, что в большинстве стран с высокими зарплатами фармспециалисты имеют статус медработников и расширенные полномочия, в отличие от России, где аптечные работники получают значительно меньше.
Фото: freepik

«ФВ» провел исследование зарплат фармацевтов в разных странах мира. Выяснилось, что наиболее высокооплачиваемые специалисты фарминдустрии работают в США, Канаде и Дании. Так, американский аптечный работник может рассчитывать на ежегодный доход до 169 тыс. долл., что более чем в три раза превышает среднюю зарплату по стране. Канадские и датские фармспециалисты зарабатывают в среднем около 110 тыс. долл. в год.

В TOP10 стран с самыми высокими зарплатами фармацевтов также вошли Швейцария, Исландия, Великобритания, Австралия, Норвегия, Германия и Ирландия. При этом во многих из этих стран наблюдается дефицит кадров в аптечной рознице.

«ФВ» также выявил интересные особенности работы фармацевтов в разных странах. Например, в большинстве стран, представленных в рейтинге, профессионалы с фармобразованием имеют статус медицинских работников. В США и Канаде они могут проводить вакцинацию, в Великобритании — назначать пациентам лечение.

Для сравнения: в России средняя зарплата фармацевта составляет около 58 тыс. руб., что значительно ниже, чем в странах — лидерах рейтинга. При этом российские фармспециалисты не имеют статуса медицинских работников.

Подробный анализ ситуации с оплатой труда фармацевтов в разных странах, а также сравнение их доходов со средними зарплатами и стоимостью жизни читайте в материале «Фармкошелек» в «ФВ» № 19 (1148) от 27.08.2024.

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27.08.2024
Фармкошелек. TOP10 стран по уровню оплаты труда представителей аптечной розницы
Фармацевтический вестник №19 (1148) / 2024

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