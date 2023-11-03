Чистая прибыль GSK для акционеров по итогам квартала снизилась в 10 раз

В отчете о прибылях и убытках за III квартал этого года GSK заявила о снижении прибыли акционеров в 10 раз. Они получат 1,5 млн фунтов стерлингов вместо 10,8 млн годом ранее.

При этом общий объем продаж без учета продуктов, предназначенных для лечения COVID-19, вырос почти на 10% за год, до 8,1 млрд фунтов стерлингов. Таких результатов компания достигла, в частности, благодаря новой вакцине против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) Arexvy.

Arexvy стала первой одобренной FDA вакциной против РСВ, появившейся на рынке США. За первый полный квартал продаж она заработала почти 709 млн фунтов стерлингов. Согласно заявлению GSK, на данный момент привито только 1,4 млн из 83 млн человек, имеющих право получить препарат в США.

Вакцина от опоясывающего лишая Shingrix также продемонстрировала высокие продажи в III квартале, принеся компании более 825 млн фунтов стерлингов. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост был обусловлен главным образом высоким спросом на вакцины на международных рынках.

Arexvy и Shingrix внесли значительный вклад в общий доход вакцинного подразделения GSK, который в III квартале составил 2 млрд фунтов стерлингов. Рост составил 33% по сравнению с III кварталом 2022 года. Портфель компании по ВИЧ также показал хорошие результаты в III квартале: компания сообщила о доходе почти в 1,6 млрд фунтов, что составило рост на 15% по сравнению с прошлым годом.

Учитывая такие высокие показатели, GSK повысила прогноз продаж на 2023 год. Теперь компания ожидает, что оборот увеличится с 12 до 13% по сравнению с ранее объявленными показателями на уровне 8—10%.