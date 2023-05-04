FDA одобрило первую вакцину против респираторно-синцитиального вируса

FDA одобрило первую вакцину от респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом сообщает производитель препарата, компания GSK. Вакцина Arexvy предназначена для людей старше 60 лет.

Reuters пишет, что GSK обошла конкурентов из Pfizer, Moderna и Bavarian Nordic и стала первой компанией, которая выходит на эту часть рынка. По оценкам аналитиков, к 2030 году рынок вакцин против РСВ превысит 10 млрд долл. Аналитики Credit Suisse ожидают, что на пике продаж вакцина будет приносить 2,5 млрд долл.

GSK ожидает, что вакцина будет доступна в Соединенных Штатах до начала следующего сезонного подъема заболеваемости РСВ, сообщил Reuters главный коммерческий директор компании Люк Миелс. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, случаи заболевания РСВ в прошлом году начали фиксировать в июне, а своего пика они достигли в ноябре.

В ходе испытаний вакцина показала общую эффективность на уровне 82,6%. Против тяжелых заболеваний нижних дыхательных путей, связанных с РСВ, эффективность составила 94%.

Вопрос о том, как часто следует вводить вакцину, будет решать группа консультантов CDC по иммунизации. По оценкам американского правительства, РСВ каждый год становится причиной смерти 14 тыс. взрослых пациентов старше 65 лет в стране.