Чистая прибыль «Гемабанка» в 2023 году увеличилась на 28,1%

Чистая прибыль Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов (ММЦБ, «Гемабанк») по российским бухгалтерским стандартам (РСБУ) в 2023 году увеличилась на 28,1% и составила 125,8 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Артген биотех», куда входит «Гемабанк».

Выручка «Гемабанка» за год, несмотря на падение рождаемости, выросла на 11,3% — до 283,5 млн руб. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составил 158,6 млн руб. (55,9% выручки).

Общее число образцов биоматериалов в базе «Гемабанка» в конце 2023 года составило около 40 тысяч. Количество принятых на хранение образцов выросло на 15,8%, в сравнении с 2022 годом. В течение 2023 года выплачено 122,8 млн руб. дивидендов.

ММЦБ также начал финансировать разработку генотерапевтических препаратов от гемофилии А и В и ВИЧ-инфекции. Партнер проекта – биотехкомпания «Свифтген». Сейчас работа находится на этапе дизайна и оценки кандидатов препаратов.

В планах «Гемабанка» с 2024 по 2026 год: удержать долю рынка в 40% среди банков пуповинной крови в России, разрабатывать инновационные генотерапевтические препараты, увеличить объем продаж на 25—30% и расширить географию присутствия.

Ранее биотехнологическая компания «Артген биотех» заявила, что не будет проводить вторичное размещение акций (SPO) в 2024 году. Сейчас у компаний группы достаточно собственных средств и других возможностей привлечения финансирования для реализации планов.