Расходы на лекарства в США увеличились на 11,4% в 2024 году

За 2024 год расходы на препараты в США достигли рекордных 487 млрд долл. Это на 11,4% больше по сравнению с годом ранее, говорится в отчете исследовательской компании IQVIA.

В публикации указывается, что прошлый год показал беспрецедентный рост, уступая лишь 2021 году, когда всплеск был вызван пандемией COVID-19. Скачок обеспечили продажи 31 лекарства-бестселлера, следует из приведенных данных. Почти треть (29%) всей суммы пришлась на агонисты глюкагоноподобного пептида-1 — популярные средства от ожирения и диабета.

Также в стране выросло потребление рецептурных препаратов — на 1,7%. Как утверждается, если сложить все время, в течение которого население принимало выписанные им медикаменты на протяжении 2024 года, получится 215 млрд дней.

В число наиболее успешных новинок фармрынка 2023—2024 годов вошли «Вабисмо» (фарицимаб) компании Roche, применяемый при возрастной макулярной дегенерации, вакцина от респираторно-синцитиального вируса Beyfortus, которая принадлежит Sanofi и AstraZeneca, и Kesimpta (офатумумаб) от Novartis, назначаемый для лечения рассеянного склероза.

За последние пять лет произошло истечение срока патентной защиты нескольких популярных препаратов. Один из них — «Хумира» (адалимумаб) фармгиганта AbbVie. Аналитики подсчитали, что потери от утраты монополии превысили 77 млрд долл.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет усилится разница между заявленной стоимостью фармпродукции (будет ежегодно расти на 5—8%) и фактической выручкой производителей (на 3—6%). Кроме того, к 2029 году Штаты преодолеют планку в 600 млрд долл. по тратам на медикаменты, считают в IQVIA.

Первенство по темпам роста продаж будет принадлежать средствам для лечения рака и снижения веса. До конца десятилетия рынок пополнится сотней новых наименований и показаний лекарств. Их приобретение обойдется пациентам примерно в 165 млрд долл.