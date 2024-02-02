Чистый убыток Sanofi составил 5,4 млрд евро в 2023 году

Годовой объем чистых продаж Sanofi по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличился на 0,2%, составив 43 млрд евро. В IV квартале 2023 года также отмечается небольшой рост чистой выручки на 1,8% до 10,9 млрд евро. Об этом говорится в финансовом отчете французского производителя за последний квартал и весь 2023 год.

Однако отмечается, что столь небольшое повышение нетто-выручки произошло из-за нестабильного курса доллара США и высокой конкуренции со стороны препаратов-дженериков, пишет Reuters. При неизменном обменном курсе годовая выручка компании по МСФО показала рост на 5,3%, а квартальная — на 9,3%.

Все же в 2023 году производитель сообщил о чистом убытке по МСФО в размере 5,4 млрд евро. В последнем квартале прошлого года Sanofi также столкнулась с чистым убытком в размере 555 млн евро.

Среди основных статей доходов компании были: