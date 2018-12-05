Члены Комитета по охране здоровья Госдумы настаивают на сохранении муниципальных унитарных аптек

08:32
12 декабря 2018

Елена Сидорова

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Юрий Кобзев | Фото: duma.gov.ru

Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)».  

Напомним, что 6 декабря состоялись парламентские слушания по данному законопроекту, в ходе которого член Комитета Татьяна Соломатина озвучила общее мнение Комитета по охране здоровья об исключении из рассматриваемого законопроекта необходимости реорганизации и ликвидации фармацевтических муниципальных унитарных предприятий, расположенных в труднодоступных, малонаселенных и сельских местностях.

«Комитет обеспокоен тем, что ликвидация или реорганизация ГУП и МУП, занимающихся фармацевтической деятельностью, может привести к негативным социальным последствиям в субъектах РФ, – представила позицию депутатов Комитета Татьяна Соломатина. – На такие предприятия возложены функции по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. При этом ГУП и МУП работают в условиях низкой конкурентной среды, так как для частного бизнеса эта деятельность низкорентабельная».   

В ходе обсуждения 11 декабря официальный представитель Правительства РФ –заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский подчеркнул, что с учетом высказанных замечаний законопроект будет доработан ко второму чтению и в случае отсутствия конкуренции на соответствующих рынках унитарные предприятия в таких сферах не будут преобразованы, особо выделив сохранение аптечных организаций. 

Член Комитета по охране здоровья Юрий Кобзев подчеркнул позицию комитета о необходимости сохранения унитарных предприятий, которые производят лекарственные препараты по рецептам врачей и осуществляют льготное лекарственное обеспечение граждан.

 Поправки к законопроекту принимаются до 24 декабря 2018 г.

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