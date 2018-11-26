DSM Group:  доля новых препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, не превышает 1% от всего рынка

Как сообщал «ФВ», Перечень ЖНВЛП дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов. Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 27 лекарственными препаратами, 3 новыми лекарственными формами, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 1 препаратом.

По расчетам DSM Group, из 38 МНН на рынке за период октябрь 2017 – сентябрь 2018 реализовывалось 28 МНН, которые были включены в обновленный список ЖНВЛП.

Объем сегмента ЖНВЛП за этот период оценивается в 682 млрд руб.; объем реализации препаратов, относящихся к «новым» ЖНВЛП, составил 10,5 млрд руб. В целом от всего рынка лекарств доля этих препаратов не превышает 1%.

Доля, руб. Доля, упак. Объем, млн руб. Объем, млн упак. ЖНВЛП 2019 0,74% 0,14% 10488,2 8, 82

После включения этих препаратов в список ЖНВЛП, общая доля регулируемых по цене лекарственных средств составит 49,1% в рублях и 50,6% в упаковках.

Аналитики отмечают, что основной канал реализации добавленных препаратов – это государственный сегмент. В частности, около 45% потребления приходится на госпитальные закупки и 38% на льготное лекарственное обеспечение.