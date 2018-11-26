DSM Group:  доля новых препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, не превышает 1% от всего рынка

14:01
11 декабря 2018

Елена Сидорова

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DSM Group провела аналитику по препаратам, дополнившим список ЖНВЛП-2019, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2738-р от 10.12.2018 г. 

Как сообщал «ФВ», Перечень ЖНВЛП дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов. Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 27 лекарственными препаратами, 3 новыми лекарственными формами, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 1 препаратом.

По расчетам DSM Group, из 38 МНН на рынке за период октябрь 2017 – сентябрь 2018 реализовывалось 28 МНН, которые были включены в обновленный список ЖНВЛП.

Объем сегмента ЖНВЛП за этот период оценивается в 682 млрд руб.; объем реализации препаратов, относящихся к «новым» ЖНВЛП, составил 10,5 млрд руб. В целом от всего рынка лекарств доля этих препаратов не превышает 1%.

Доля, руб.

Доля, упак.

Объем, млн руб.

Объем, млн упак.

ЖНВЛП 2019

0,74%

0,14%

10488,2

8, 82

После включения этих препаратов в список ЖНВЛП, общая доля регулируемых по цене лекарственных средств составит 49,1% в рублях и 50,6% в упаковках.

Аналитики отмечают, что основной канал реализации добавленных препаратов – это государственный сегмент. В частности, около 45% потребления приходится на госпитальные закупки и 38% на льготное лекарственное обеспечение.

Доля, руб.

Доля, упак.

Госпитальный аудит

45,16%

59,68%

Льготное лекарственное обеспечение

11,44%

0,19%

Региональная льгота

27,05%

8,03%

Розничный аудит

16,36%

32,10%

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