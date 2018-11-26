DSM Group:  доля новых препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, не превышает 1% от всего рынка

DSM Group провела аналитику по препаратам, дополнившим список ЖНВЛП-2019, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2738-р от 10.12.2018 г.
Как сообщал «ФВ», Перечень ЖНВЛП дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов. Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 27 лекарственными препаратами, 3 новыми лекарственными формами, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 1 препаратом.
По расчетам DSM Group, из 38 МНН на рынке за период октябрь 2017 – сентябрь 2018 реализовывалось 28 МНН, которые были включены в обновленный список ЖНВЛП.
Объем сегмента ЖНВЛП за этот период оценивается в 682 млрд руб.; объем реализации препаратов, относящихся к «новым» ЖНВЛП, составил 10,5 млрд руб. В целом от всего рынка лекарств доля этих препаратов не превышает 1%.
|
Доля, руб.
|
Доля, упак.
|
Объем, млн руб.
|
Объем, млн упак.
|
ЖНВЛП 2019
|
0,74%
|
0,14%
|
10488,2
|
8, 82
После включения этих препаратов в список ЖНВЛП, общая доля регулируемых по цене лекарственных средств составит 49,1% в рублях и 50,6% в упаковках.
Аналитики отмечают, что основной канал реализации добавленных препаратов – это государственный сегмент. В частности, около 45% потребления приходится на госпитальные закупки и 38% на льготное лекарственное обеспечение.
|
Доля, руб.
|
Доля, упак.
|
Госпитальный аудит
|
45,16%
|
59,68%
|
Льготное лекарственное обеспечение
|
11,44%
|
0,19%
|
Региональная льгота
|
27,05%
|
8,03%
|
Розничный аудит
|
16,36%
|
32,10%
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