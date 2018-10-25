DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в октябре 2018 г. составил 88,3 млрд рублей

Объем коммерческого рынка лекарств в октябре 2018 г. составил 88,3 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с сентябрем емкость рынка увеличилась на 3,7%. В сравнении с октябрем 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 6,4%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 1,6% и составила 192,4 руб.

Структура коммерческого рынка ЛП в октябре 2018 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,1% относительно октября 2017 г. и составил 4,5%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. составила 11,0% (-0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 44,8% в октябре 2017 г. до 43,0% в октябре 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 41,5%, что на 2,3% выше веса группы в предыдущем году и на 0,9% выше, чем в сентябре.

По итогам октября 2018 г. 59,1% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 29,2%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2018 г. на 34,8% был представлен рецептурными препаратами и на 65,2% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (51,6% и 48,4% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в октябре 2018 г. возглавила компания «Новартис» (Novartis), на втором месте – «Байер» (Bayer), на третьем – «Санофи-Авентис» (Sanofi-Aventis).

ТОР3 брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Ксарелто» (0,7%), «Нурофен» (0,7%), на третьем месте – «Актовегин» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 2018 г. увеличился на 6,5% относительно сентября и составил 4,5 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в десятом месяце 2018 г. вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,2 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре 2018 г. по сравнению с сентябрем снизилась на 1,1% и составила 164,6 руб. ТОР3 производителей БАД занял 25,5% рынка в октябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (13,9%), Pharma-Med (6,0%) и Solgar Vitamin And Herb (5,6%).