DSM Group: в сентябре объем российского коммерческого рынка лекарств составил 85 млрд рублей

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре по сравнению с августом выросла на 3,0% и составила 189,5 рублей.

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в сентябре 2018 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,1% относительно сентября 2017 г., и составил 4,4%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,3% (-0,3%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 45,2% в сентябре 2017 г. до 43,6% в сентябре 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 40,7%, что на 2,0% выше веса группы в предыдущем году и на 1,6% ниже, чем в августе.

По итогам сентября 2018 г. 58,8% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 29,8%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам сентября 2018 г. на 32,9% был представлен рецептурными препаратами и на 67,1% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (49,2% и 50,8% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в сентябре 2018 г. возглавила компания «Байер» (Bayer), на втором месте – «Новартис» (Novartis), на третьем – «Санофи» (Sanofi).

ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам сентября 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Кагоцел» (1,0%), «Ингавирин» (1,0%); на третьем месте – «Нурофен» (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре 2018 г. увеличился на 4,7% относительно августа, и составил 4,2 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в девятом месяце 2018 г. вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 25,3 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в сентябре 2018 г. по сравнению с августом возросла на 2,0% и составила 166,4 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 25,1% рынка в сентябре в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (13,8%), Pharma-Med (6,1%) и Solgar Vitamin And Herb (5,2%).

Источник: DSM Group