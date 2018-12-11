DSM Group: за первые 9 месяцев 2018 г.  в рамках ЛЛО закуплено лекарств на сумму 87 млрд рублей  

ВЗН

Изначально бюджет программы ВЗН (высоко затратных нозологий) на 2018 г. был утвержден в размере 43,6 млрд руб. Увеличение финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в текущем году составило более 5,6 млрд руб., из которых 4,35 млрд руб. было направлено на оказание паллиативной помощи, в том числе на обеспечение пациентов обезболивающими средствами. В ходе проведения конкурсных процедур Минздраву удалось сэкономить свыше 543 млн руб., на которые был закуплен дополнительный объем лекарственных препаратов. Закупка лекарств на федеральном уровне позволяет перераспределять остатки медикаментов между субъектами, что снижает риски дефектуры лекарственных препаратов или их списания в субъектах страны. В проекте бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено увеличение финансирования по программе высокозатратных нозологий с учетом расширения данной программы с 2019 года до 12 нозологических форм на 12 млрд рублей (согласно данным Минздрава РФ).

По итогам первых девяти месяцев 2018 г. на препараты, которые входят в список «7 нозологий», было затрачено 40,5 млрд рублей, что на 21,2% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за 9 месяцев 2018 года составил 3,8 млн упаковок (относительно аналогичного периода 2017 года закупки ниже всего на 7,3%).

Доля российских компании в программе ВЗН уменьшилась. За год удельный вес отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий сократился на 5,2% — до 29,4% в рублях и на 0,2% до 26,5% в упаковках.

Несмотря на это, аналитики отмечают, что по некоторым МНН происходит заметное переключение на отечественные препараты. Так, например, при закупках МНН флударабин предпочтение было отдано новому препарату «Дарбинес» (производитель «Фармасинтез») вместо импортного препарата «Флутотера». Доля компании «Фармасинтез» в поставках флударабина за первые 9 месяцев 2018 г. составила 91,9% в стоимостном выражении.

Объем закупок как отечественных, так и импортных препаратов снизился. Падение объема реализации лекарственных препаратов, производимых в России, было более существенное: -33,0% в денежном эквиваленте и -8,1% в натуральном. Закупки импортных средств сократились на 14,9% в рублях и на 6,9% в упаковках.

В целом по программе льготного лекарственного обеспечения по итогам 9 месяцев 2018 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 65,0% против 61,2% в январе-сентябре 2017 г. Зарубежные препараты обладают более высокой стоимостью: одна упаковка препарата импортного производства обошлась государству при закупке в 2 852,0 руб., в то время как российские лекарства стоили в 5 раз дешевле – 596,3 руб. В результате такой значительной разницы в цене зарубежные компании опередили отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (72,0% против 28,0%).

С января 2018 года список лекарств, закупаемых по программе ВЗН, пополнился тремя международными непатентованными наименованиями: терифлуномид, нонаког Альфа и элиглустат.

В январе-сентябре 2018 года закупки 6 МНН из ТОП-10 упали относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший темп снижения был отмечен у МНН фактор свертывания крови VIII (-37,1%) и эптаког альфа активированный (-36,2%). А вот закупки наименований фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда и антиингибиторный коагулянтный комплекс, наоборот, выросли на 51,6% и 49,0% соответственно.

ТОП-10 МНН в программе ВЗН за 9 месяцев 2018 г.

Рейтинг МНН Объем, 9М 2018, млн руб. Доля, 9М 2018, % Прирост, 9М 2018 / 9М 2017, % 1 Леналидомид 7 296,4 18, -12,6 2 Ритуксимаб 4 279,8 10,6 -19,1 3 Интерферон бета-1a 3 888,2 9,6 -26,3 4 Фактор свертывания крови VIII 3 122,6 7,7 -37,1 5 Мороктоког альфа 2 390,5 5,9 +2,9 6 Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда 2 372,6 5,9 +51,6 7 Октоког альфа 2 364,8 5,8 +13,2 8 Антиингибиторный коагулянтный комплекс 1 940,7 4,8 +49,0 9 Эптаког альфа активированный 1 813,4 4,5 -36,2 10 Интерферон бета-1b 1 809,2 4,5 -5,2

В программе «7 нозологий» на данный момент представлены препараты от 39 фирм-производителей. В рейтинге корпораций за 9 месяцев 2018 года первую строчку заняла иностранная компания Celgene, которая является производителем иммунодепрессивного средства «Ревлимид» (МНН леналидомид). Семь фирм из десяти, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали падение. Наиболее заметное снижение продемонстрировала компания Merck – на 46,5% за 9 месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года. Данная корпорация представлена в ВЗН 2 препаратами – иммуностимулятором «Ребиф» и гормоном передней доли гипофиза «Сайзен».

ТОП-10 производителей в программе ВЗН за 9 месяцев 2018 г.

Рейтинг Производитель Объем, 9М 2018, млн руб. Доля, 9М 2018, % Прирост, 9М 2018 / 9М 2017, % 1 Celgene 7 296,4 18,0 -12,6 2 Baxter 5 810,5 14,3 +4,1 3 Генериум 5 387,0 13,3 -14,3 4 Биокад 5 097,9 12,6 +2,8 5 Octapharma 3 432,2 8,5 -7,7 6 Johnson & Johnson 1 762,7 4,4 -7,8 7 Csl Behring 1 362,7 3,4 -7,1 8 F.Hoffmann-La Roche 1 187,5 2,9 -17,8 9 Dr.Reddy's Laboratories 1 125,9 2,8 +92,0 10 Merck 1 040,0 2,6 -46,5

По итогам 9 месяцев 2018 года по программе ВЗН были осуществлены закупки 73 брендов. На ТОП-10 наименований по объему потребления в стоимостном выражении в программе «7 нозологий» приходится около 60,6%, а на ТОП-20 – 82,4%.

За год рейтинг претерпел значительные изменения. Первое место удерживает иммунодепрессивное средство «Ревлимид», несмотря на падение закупок на 12,6%. В ТОП-10 брендов в январе-сентябре 2018 года вошли 4 «новых» препарата: гемостатическое средство «Фейба» производства Baxter Healthcare, моноклональные антитела «Тизабри» компании Johnson & Johnson, гемостатик «Вилате» производителя Octapharma и иммуностимулятор «Инфибета» от «Генериум».

ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в программе ВЗН за 9 месяцев 2018 г.

Рейтинг Бренд Объем, 9М 2018, млн руб. Доля, 9М 2018, % Прирост, 9М 2018 / 9М 2017, % 1 Ревлимид 7 296,4 18,0 -12,6 2 Ацеллбия 2 899,6 7,2 -34,6 3 Октофактор 2 390,5 5,9 +2,9 4 Адвейт 2 364,8 5,8 +13,2 5 Фейба 1 940,7 4,8 +49,0 6 Тизабри 1 724,8 4,3 +50,9 7 Коагил 1 719,5 4,2 -33,3 8 Вилате 1 667,3 4,1 +92,0 9 Инфибета 1 276,9 3,2 -7,7 10 Октанат 1 265,1 3,1 -33,4

ТОП-10 брендов по натуральному объему существенно отличается от стоимостного рейтинга. Лидером в январе-сентябре 2018 года стал бренд-новичок – противоопухолевое средство «Иматиниб» с долей рынка 10,2%. Кроме того, в рейтинг попали еще 3 новых бренда: противоопухолевый препарат «Реддитукс» (+95,7%), иммунодепрессивное средство «Такролимус» (+24,2%), а также гемостатик «Иммунат» (-11,4%).

ТОП-10 брендов в натуральном выражении в программе ВЗН за 9 месяцев 2018 г.

Рейтинг Бренд Объем, 9М 2018, тыс. упак. Доля, 9М 2018, % Прирост, 9М 2018 / 9М 2017, % 1 Иматиниб 388,7 10,2 +2 230,5 2 Адвейт 250,7 6,6 +10,3 3 Октанат 212,6 5,6 -41,0 4 Октофактор 207,9 5,5 -7,2 5 Адваграф 207,3 5,4 +36,2 6 Реддитукс 169,0 4,4 +95,7 7 Пульмозим 160,1 4,2 -3,5 8 Ребиф 135,7 3,6 -33,9 9 Такролимус 132,9 3,5 +24,2 10 Иммунат 117,5 3,1 -11,4

Наибольший прирост закупок в упаковках по итогам 9 месяцев 2018 года показали новинки «Иматиниб» (+2 230,5%) и «Реддитукс» (+95,7%). При этом максимальное снижение объемов реализации отмечено у гемостатического средства «Октанат»: сокращение закупок составило 41,0%.

ОНЛС

Объем государственных закупок по программе ОНЛС в январе-сентябре 2018 г. составил 46,5 млрд руб., что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В натуральном выражении наблюдалось снижение объема приобретаемых лекарственных средств: -2,7%. В итоге в аптеки для льготных категорий граждан было завезено 59,0 млн упаковок лекарств.

При анализе структуры подпрограммы ОНЛС по происхождению можно увидеть рост доли отечественных препаратов. Российские препараты за год увеличили свое присутствие на рынке на 0,8% в рублях (до 26,7%) и на 3,9% в упаковках (до 67,5%).

В январе-сентябре 2018 года в программе участвовало более 320 фирм-производителей. Рейтинг производителей по ОНЛС преимущественно представлен иностранными компаниями. Исключение составляет фирма, занявшая 4-ю строчку – «Натива», и корпорация «Биокад», расположившаяся на 7-й позиции в рейтинге. 7 компаний из 10 показали увеличение закупок: наибольший темп прироста был отмечен у Sanofi-Aventis (+29,5%) и Novartis (+29,2%). Существенный прирост объема реализации у зарубежной компании Sanofi в первую очередь связан с увеличением закупок иммунодепрессанта «Абаджио» (+7 508,0%) и инсулина «Туджео Солостар» (+25,7%).

Падение закупаемых лекарственных средств было отмечено у трех корпораций: F.Hoffmann-La Roche с основным продуктом «Актемра» (-31,0%), AstraZeneca с основным препаратом «Золадекс» (-7,1%) и «Биокад» с основным противоопухолевым средством «Гертикад» (-5,1%).

ТОП-10 производителей в программе ОНЛС за 9 месяцев 2018 года

Рейтинг Производитель Объем, 9М 2018, млн руб. Доля, 9М 2018, % Прирост, 9М 2018 / 9М 2017, % 1 Sanofi 4 756,3 10,2 +29,5 2 Novo Nordisk 3 134,7 6,7 +14,6 3 AstraZeneca 2 717,6 5,8 -7,1 4 Натива 2 562,8 5,5 +27,3 5 Novartis 2 498,4 5,4 +29,2 6 Johnson & Johnson 2 222,8 4,8 +18,7 7 Биокад 1 593,7 3,4 -5,1 8 F.Hoffmann-La Roche 1 461,7 3,1 -31,0 9 Pfizer 1 274,7 2,7 +16,7 10 AbbVie 1 093,8 2,4 +4,4

В целом по программе ОНЛС за 9 месяцев 2018 года государство закупило 1 793 различных бренда лекарственных препаратов.

В рейтинге по стоимостному объему преимущественно представлены импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 22,0%. Девять брендов из десяти нарастили свой объем закупок по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Наибольший прирост был отмечен у иммунодепрессивного средства «Абаджио» (+7 508,0%), снижение закупок продемонстрировало только гипогликемическое средство «Лантус» (-18,5%).

ТОП-10 брендов в программе ОНЛС за 9 месяцев 2018 г.

Рейтинг Бренд Объем, 9М 2018, млн руб. Доля, 9М 2018, % Прирост, 9М 2018 / 9М 2017, % 1 Туджео Солостар 1 891,9 4,1 +25,7 2 Хумира 1 092,1 2,3 +13,0 3 Новорапид 1 081,3 2,3 +10,2 4 Левемир 1 068,6 2,3 +19,5 5 Афинитор 917,6 2,0 +65,0 6 Лантус 903,3 1,9 -18,5 7 Абаджио 882,3 1,9 +7 508,0 8 Гертикад 859,6 1,8 +13,4 9 Имбрувика 848,7 1,8 +113,8 10 Эральфон 696,9 1,5 +5,2

* аналитические данные отражают факты оплаты и поставки исполненных за первые 9 месяцев 2018 г. контрактов по программе ЛЛО.

Источник:DSM Group