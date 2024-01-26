Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Данкверт спрогнозировал активное...

Данкверт спрогнозировал активное развитие производства отечественных ветвакцин

26.01.2024
16:55
Екатерина Погонцева
Глава Россельхознадзора спрогнозировал бурное развитие отечественного производства ветеринарных вакцин в ближайшие 10 лет. Этому будет способствовать то, что теперь российские фармпроизводители работают в равных условиях с зарубежными, в том числе в контексте прохождения инспекции для получения российского сертификата GMP.
Фото: Телеграм-канал Россельхознадзора

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сделал оптимистический прогноз для отечественного производства ветеринарных вакцин на ближайшие десять лет. По его мнению, этот сегмент в скором времени «выстрелит», как в свое время было со строительством мясокомбинатов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете». «Слухи о дефиците вакцин распространяют только те компании, которые в 90-е годы захватили наш рынок», — сказал Данкверт.

По его словам, в прежних условиях отечественным фармпроизводителям не удавалось конкурировать с иностранными площадками из-за различий подходов к одним и другим, закрепленных законодательством. «Своих мы контролировали больше, чем зарубежных», — прокомментировал Данкверт.

«Только в последние два года мы смогли внести необходимые изменения и создать равные условия — в том числе с помощью GMP, которая является абсолютно стандартной практикой во всех странах мира, ничего нового мы здесь не придумали. Сейчас эта ситуация исправлена, поэтому ожидаем, что в ближайшие 10 лет, как когда-то строительство мясокомбинатов, выстрелит и производство отечественных вакцин. И уже сейчас есть все основания полагать, что так и будет», — резюмировал глава Россельхознадзора.

По итогам 2023 года, всего 14 площадок иностранных производителей ветеринарных препаратов успешно прошли российский аудит и смогли подтвердить свое соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP), ранее писал «ФВ».

По состоянию на 4 декабря, в гражданский оборот было введено в общей сложности 163 наименования вакцин из 593 официально зарегистрированных, то есть менее 28%, из них только семь импортные (из 285), рассказала на декабрьском заседании Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию АПК генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. На мероприятии также обсуждался консервативный прогноз Центра стратегических разработок, согласно которому при невозможности компенсировать объемы ушедших с рынка поставщиков вакцин годовые объемы производства мяса птицы в России могут снизиться до 3,54 млн тонн (на 20%).

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.