Data MATRIX презентовала модульную EDC нового поколения

Первая часть мероприятия была проведена в формате eClinical workshop и посвящена изучению кейсов из практики по использованию электронных решений в КИ. Спикеры рассказали, как изменилась их профессиональная деятельность с появлением eClinical-решений и как они видят дальнейшее развитие отрасли. Участники встречи сошлись на мнении, что в современных реалиях рынка традиционные подходы уже не столь эффективны и есть острая необходимость взаимодействия с более гибкими электронными платформами.

Во второй части мероприятия состоялась презентация модульной платформы EDC от Data MATRIX. Отраслевое решение компании нацелено на автоматизацию и ускорение проведения клинических исследований. Руководитель отдела развития компании Екатерина Чурзина продемонстрировала широкие возможности новой EDC, ее основные преимущества и гибкость. Участники мероприятия принимали активное участие в обсуждении всех вопросов. Наибольший интерес у аудитории вызвала возможность построения комплексных отчетов, возможность отслеживания динамики всех процессов в реальном времени и простота использования системы.

«Наша платформа – это полностью валидированное программное обеспечение, которое отвечает международным и российским стандартам и существенно оптимизирует все процессы работы с данными для CRO и фармкомпаний в проектах любых фаз, в том числе наблюдательных исследований», – отметила руководитель департамента дата-менеджмента Ани Маркосян.

По словам главного исследователя в Clinical Research Center Константина Захарова, событие получилось насыщенным и важным для всех сторон, вовлеченных в процесс сбора и обработки данных в клинических исследованиях.

«Хочу поздравить компанию с выходом новых продуктов и пожелать успеха! В нашей клинике мы широко используем EDC от Data MATRIX и хотелось бы надеяться, что и в будущем продолжим использовать ваши новые продукты, например, ePRO».

Data MATRIX проводит бесплатное демо, где можно более детально обсудить использование платформы в различных проектах. Ответы на вопросы можно получить по электронному адресу: echurzina@dm-matrix.com.

Источник: Data MATRIX