Дело о банкротстве Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода отложили

Арбитражный суд Иркутской области отложил на 15 декабря рассмотрение иска о банкротстве Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода, следует из картотеки арбитражных дел.

«Судебное заседание отложено до 12:30 (07:30 мск) 15 декабря 2025 года», — указано в материалах дела.

Иск о банкротстве предприятия подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 24. Рассмотрение дела началось 28 января. Завод подал ходатайство об отложении судебного заседания с целью заключения мирового соглашения. Ходатайство удовлетворили, затем судебное заседание несколько раз откладывалось.

Сумма исковых требований — 333,7 млн руб. Размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,75 млн руб.

В декабре 2022 года управление ФНС по Иркутской области также обращалось с требованием признать предприятие банкротом в связи с задолженностью по обязательным налоговым платежам более 400 млн руб. В апреле 2023 года стороны заключили между собой мировое соглашение.