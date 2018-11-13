Деловое издание «Ведомости» проведет конференцию «Маркировка – цифровой код честного бизнеса»

10:09
16 ноября 2018
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Конференция «Маркировка – цифровой код честного бизнеса» состоится 6 декабря 2018 г. в гостинице «Метрополь» (Театральный пр., 2).

В 2017 году, согласно официальным данным Росстата, оборот нелегальной продукции вплотную приблизился к 3 трлн руб. Такой объем контрафакта наносит существенный удар по экономике страны и легальному бизнесу. 

В фокусе обсуждения:

  • Как регулируется система маркировки в РФ? В чем ее отличие от мировых систем?
  • Как будут осуществляться нанесение и верификация маркировки? Как будет храниться и пополняться массив данных?
  • У кого будет доступ к данным системы маркировки и какова система их защиты? Какие данные смогут получать компании и на каких условиях? Будут ли доступны данные другим участникам рынка (например, аналитическим компаниям)? 
  • Как и в течение какого времени будет выводиться из оборота старый товар?
  • Кто реально выиграет от этой системы – государство или потребитель? Каковы реальные бенефиты для потребителя и какие он может понести издержки? В чем выгоды для бизнеса?
  • Параллельно правительство готовит систему документальной прослеживаемости товаров, «пилот» начнется с декабря 2018 года в отношении немаркиркируемых товаров: мебели из металла, строительной техники и др. В чем различия между двумя системами и по каким критериям выбираются товары для каждой из них?
  • Как будет осуществляться финансирование проекта и как маркировка повлияет на финальную стоимость товара?
  • Будет ли дополняться и как список товаров, подлежащих обязательной маркировке? 

Более подробно о мероприятии

В рамках конференции у представителей бизнеса будет возможность задать представителям власти все интересующие вопросы о внедрении и реализации проекта маркировки, а также обсудить проблемы, которые были выявлены на этапе тестирования системы. 

Контакты

По вопросу участия – Диана Родина: 

По вопросам информационного партнерства – Анастасия Тискова:

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