Деловое издание «Ведомости» проведет конференцию «Маркировка – цифровой код честного бизнеса»

В 2017 году, согласно официальным данным Росстата, оборот нелегальной продукции вплотную приблизился к 3 трлн руб. Такой объем контрафакта наносит существенный удар по экономике страны и легальному бизнесу.

В фокусе обсуждения:

Как регулируется система маркировки в РФ? В чем ее отличие от мировых систем?

Как будут осуществляться нанесение и верификация маркировки? Как будет храниться и пополняться массив данных?

У кого будет доступ к данным системы маркировки и какова система их защиты? Какие данные смогут получать компании и на каких условиях? Будут ли доступны данные другим участникам рынка (например, аналитическим компаниям)?

Как и в течение какого времени будет выводиться из оборота старый товар?

Кто реально выиграет от этой системы – государство или потребитель? Каковы реальные бенефиты для потребителя и какие он может понести издержки? В чем выгоды для бизнеса?

Параллельно правительство готовит систему документальной прослеживаемости товаров, «пилот» начнется с декабря 2018 года в отношении немаркиркируемых товаров: мебели из металла, строительной техники и др. В чем различия между двумя системами и по каким критериям выбираются товары для каждой из них?

Как будет осуществляться финансирование проекта и как маркировка повлияет на финальную стоимость товара?

Будет ли дополняться и как список товаров, подлежащих обязательной маркировке?

Более подробно о мероприятии

В рамках конференции у представителей бизнеса будет возможность задать представителям власти все интересующие вопросы о внедрении и реализации проекта маркировки, а также обсудить проблемы, которые были выявлены на этапе тестирования системы.

Контакты

По вопросу участия – Диана Родина:

По вопросам информационного партнерства – Анастасия Тискова: