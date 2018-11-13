Деловое издание «Ведомости» проведет конференцию «Маркировка – цифровой код честного бизнеса»

Конференция «Маркировка – цифровой код честного бизнеса» состоится 6 декабря 2018 г. в гостинице «Метрополь» (Театральный пр., 2).
В 2017 году, согласно официальным данным Росстата, оборот нелегальной продукции вплотную приблизился к 3 трлн руб. Такой объем контрафакта наносит существенный удар по экономике страны и легальному бизнесу.
В рамках конференции у представителей бизнеса будет возможность задать представителям власти все интересующие вопросы о внедрении и реализации проекта маркировки, а также обсудить проблемы, которые были выявлены на этапе тестирования системы.
По вопросу участия – Диана Родина:
По вопросам информационного партнерства – Анастасия Тискова:
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