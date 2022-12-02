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Денис Патрашев перешел...

Денис Патрашев перешел в Sandoz

Эксклюзив
02.12.2022
17:23
Маргарита Грошева

Денис Патрашев перешел в компанию Sandoz. Он возглавил подразделение коммерческой эффективности.

Денис Патрашев | Фото: Игорь Чунусов

Денис Патрашев c 1 декабря 2022 года занял должность руководителя подразделения коммерческой эффективности компании Sandoz в России. Об этом «ФВ» рассказали собеседники на рынке, а также подтвердили в самой компании.

До этого Патрашев в течение 10 лет был генеральным директором компании Galderma. Он ушел с должности 1 ноября 2021 года. До Galderma Патрашев восемь лет проработал в GlaxoSmithKline на разных должностях.

Sandoz — дочерняя компания Novartis. В августе этого года Novartis объявила о своем намерении выделить Sandoz в отдельное подразделение по производству дженериков и биоаналогов. Уточнялось, что завершение процесса выделения на 100% завершится во второй половине 2023 года. Согласно планам, компания должна стать лидером в этой области. Компания будет также зарегистрирована в Швейцарии, ее акции будут торговаться на местной бирже.

Персоны
Денис Патрашев
Генеральный директор компании «Галдерма» по России и СНГ

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