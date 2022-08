Novartis объявила о выделении Sandoz в отдельную компанию

Швейцарская фармкомпания Novartis намерена выделить свое подразделение по производству дженериков Sandoz в отдельную компанию. В сообщении компании говорится, что завершение процесса выделения 100% завершится во второй половине 2023 года. Отмечается, что компания станет лидером по производству дженериков, а также в области биоаналогов.

Компания будет также зарегистрирована в Швейцарии, ее акции будут торговаться на местной бирже. Гендиректором станет глава подразделения Ричард Сейнор.

Novartis готова рассмотреть предложения о покупке Sandoz, если такие поступят, но в качестве основного варианта рассматривает выделение ее в отдельную компанию. Из-за антимонопольных ограничений компанию не смогут купить другие фармкомпании, претендовать на покупку может только частный капитал.

В 2021 году объем продаж Sandoz составил 9,6 млрд долл. Bloomberg оценивает стоимость компании в 25 млрд долл.

О том, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения, которое занимается выпуском дженериковых препаратов, стало известно в октябре 2021 года. Среди причин называются высокая конкуренция на рынке и падение прибыли.

В декабре 2021 года немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники писала, что шведская инвестиционная группа EQT и братья Томас и Андреас Штрюнгманы из Германии рассматривают возможность совместного приобретения подразделения Novartis по производству дженериков Sandoz за 21,6 млрд долл.

В этом году об интересе к Sandoz со стороны Blackstone Inc. и Carlyle Group Inc. сообщал Bloomberg. Также источники говорили, что Advent International, Hellman & Friedman и KKR & Co. также изучали возможность покупки.