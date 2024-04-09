Денис Ременяко стал прямым владельцем «ФК Гранд Капитал»

Основатель генеральный директор Денис Ременяко стал владельцем 100% в доле фармацевтического дистрибьютора «ФК Гранд Капитал», следует из данных базы системы «СПАРК-Интерфакс».

Кипрскому офшору Oblada Enterprises Limited, бенефициаром которого был предприниматель, до апреля 2023 года принадлежало 99,8% компании. После этого Ременяко стал прямым владельцем 91% дистрибьютора. Затем, 4 апреля текущего года, в ЕГРЮЛ появилась запись о переходе оставшихся 9% в собственность гендиректора компании.

По итогам 2023 года «ФК Гранд Капитал» заняла четвертое место в рейтинге крупнейших российских дистрибьюторов RNC Pharma: доля компании на рынке отгрузок в точки конечной реализации лекарств составила 6,6%.