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RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам 2023 года

14.02.2024
18:50
Артем Косенок
RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам года. Аналитики отмечают, что компании активно наращивали рыночную долю.
Фото: Lifestylememory/Freepik

В прошлом году российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику, показатель прироста относительно 2022 года в ценах потребителей составил 4,7% (в рублях). Правда, учитывая среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%, аналитики не называют этот результат выдающимся. Ситуация при этом была неравномерной по разным сегментам рынка. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. 

При сравнительно высоких темпах в ритейле, где динамика превышала инфляцию и составила по итогам 2023 года порядка 7,7%, госсектор переживал период стагнации суммарный объем госзакупок в минувшем году сократился на 0,2%. 

Разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно четкой специализации оптовых компаний естественно определяла показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Тут наблюдается вполне выраженный рост доли по всем компаниям, входящим в TOP5, суммарно за год она увеличилась на 1,8%. При этом общая доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 году корректировалась в сторону снижения, уровень концентрации тут сократился примерно на 0,6%.

Росту активности компаний в рамках TOP5 способствовали сразу три фактора. Во-первых, ритейл характеризовался устойчивым ростом спроса, который хоть и носил в значительной степени инфляционный характер, но все-таки сопровождался и повышением активности потребителей. Во-вторых, топовые участники рынка в целом завершили процесс чистки клиентских портфелей, который продолжался последние несколько лет.

Процесс ужесточения отношений опта с ритейлом продолжается, но все же большинство дистрибьюторов констатируют повышение общего уровня платежной дисциплины в фармритейле. Наконец, участники рынка активно осваивали рыночную долю оптовиков, которые в 2023 году сошли с дистанции. Аналитики напоминают, что суммарная рыночная доля таких игроков превышает 3%, но высвобождалась она не одномоментно, процесс проходит до сих пор.

Одним из последних дистрибьюторов, который прекратил деятельность в 2023 году, стал «Годовалов». В начале января 2024 года суд признал компанию банкротом и начал конкурсное производство по реализации имущества. В том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу компании «Биотэк» Борису Шпигелю, который несколько лет находился под арестом. В результате этих процессов собственника сменят несколько складских помещений, производственные активы и ряд розничных активов.

Региональные склады вполне могут представлять интерес для расширения присутствия тех или иных оптовиков в рамках конкретных локаций, на площади «Аптеки от склада» уже «садятся» новые федеральные игроки. Производственные активы тоже вполне могут представлять интерес для отдельных оптовиков, которые в 2023 году проявляли очень активный интерес к инвестициям в производственную сферу, в том числе на рынке фармсубстанций.

Еще один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн-направлений, в текущем году активно развиваться не будет, отмечают аналитики. Фармацевтический e-com в 2023 году вступил в период стагнации и без регуляторных изменений едва ли сможет выйти из него в ближайшие пару лет. Данный факт и стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые в прошлом году фокусировались на развитии складской инфраструктуры и развитии смежных, в том числе производственных, компетенций.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2023 года

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.

2023 г.

2022 г.

1

Протек

Москва

12,7

12,0

2

Пульс*

Химки

12,2

12,1

3

Катрен

Новосибирск

11,6

11,5

4

ФК Гранд Капитал

Москва

6,6

6,1

5

БСС

Санкт-Петербург

4,3

3,8

6

Р-Фарм

Москва

3,3

5,0

7

Фармкомплект

Нижний Новгород

3,2

3,5

8

Ирвин 2

Москва

2,8

2,5

9

Медэкспорт*

Омск

1,8

0,9

10

Агроресурсы*

Кольцово

1,8

1,7

11

Фармимэкс*

Москва

1,6

1,7

12

АСФАДИС

Москва

1,5

1,4

13

Авеста Фармацевтика

Москва

1,5

1,6

14

Ланцет

Москва

1,1

1,5

15

Нижегородская областная фармация

Нижний Новгород

0,9

0,6

16

Здравсервис

Тула

0,6

0,9

17

Северо-запад

Санкт-Петербург

0,6

0,6

18

Фармстор

Москва

0,6

0,7

19

Евросервис

Москва

0,6

0,4

20

Медипал-Онко*

Москва

0,6

0,6

21

Интерлек

Москва

0,5

0,3

22

Фармацевт*

Ростов-на-Дону

0,4

0,3

23

Витта компани

Москва

0,3

0,3

24

Таттехмедфарм*

Казань

0,3

0,2

25

Областной аптечный склад*

Челябинск

0,2

0,2

* Экспертная оценка.

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

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