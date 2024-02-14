RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам 2023 года
В прошлом году российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику, показатель прироста относительно 2022 года в ценах потребителей составил 4,7% (в рублях). Правда, учитывая среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%, аналитики не называют этот результат выдающимся. Ситуация при этом была неравномерной по разным сегментам рынка. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.
При сравнительно высоких темпах в ритейле, где динамика превышала инфляцию и составила по итогам 2023 года порядка 7,7%, госсектор переживал период стагнации — суммарный объем госзакупок в минувшем году сократился на 0,2%.
Разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно четкой специализации оптовых компаний естественно определяла показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Тут наблюдается вполне выраженный рост доли по всем компаниям, входящим в TOP5, суммарно за год она увеличилась на 1,8%. При этом общая доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 году корректировалась в сторону снижения, уровень концентрации тут сократился примерно на 0,6%.
Росту активности компаний в рамках TOP5 способствовали сразу три фактора. Во-первых, ритейл характеризовался устойчивым ростом спроса, который хоть и носил в значительной степени инфляционный характер, но все-таки сопровождался и повышением активности потребителей. Во-вторых, топовые участники рынка в целом завершили процесс чистки клиентских портфелей, который продолжался последние несколько лет.
Процесс ужесточения отношений опта с ритейлом продолжается, но все же большинство дистрибьюторов констатируют повышение общего уровня платежной дисциплины в фармритейле. Наконец, участники рынка активно осваивали рыночную долю оптовиков, которые в 2023 году сошли с дистанции. Аналитики напоминают, что суммарная рыночная доля таких игроков превышает 3%, но высвобождалась она не одномоментно, процесс проходит до сих пор.
Одним из последних дистрибьюторов, который прекратил деятельность в 2023 году, стал «Годовалов». В начале января 2024 года суд признал компанию банкротом и начал конкурсное производство по реализации имущества. В том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу компании «Биотэк» Борису Шпигелю, который несколько лет находился под арестом. В результате этих процессов собственника сменят несколько складских помещений, производственные активы и ряд розничных активов.
Региональные склады вполне могут представлять интерес для расширения присутствия тех или иных оптовиков в рамках конкретных локаций, на площади «Аптеки от склада» уже «садятся» новые федеральные игроки. Производственные активы тоже вполне могут представлять интерес для отдельных оптовиков, которые в 2023 году проявляли очень активный интерес к инвестициям в производственную сферу, в том числе на рынке фармсубстанций.
Еще один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн-направлений, в текущем году активно развиваться не будет, отмечают аналитики. Фармацевтический e-com в 2023 году вступил в период стагнации и без регуляторных изменений едва ли сможет выйти из него в ближайшие пару лет. Данный факт и стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые в прошлом году фокусировались на развитии складской инфраструктуры и развитии смежных, в том числе производственных, компетенций.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2023 года
|
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Центральный офис
|
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|
2023 г.
|
2022 г.
|
1
|
Протек
|
Москва
|
12,7
|
12,0
|
2
|
Пульс*
|
Химки
|
12,2
|
12,1
|
3
|
Катрен
|
Новосибирск
|
11,6
|
11,5
|
4
|
ФК Гранд Капитал
|
Москва
|
6,6
|
6,1
|
5
|
БСС
|
Санкт-Петербург
|
4,3
|
3,8
|
6
|
Р-Фарм
|
Москва
|
3,3
|
5,0
|
7
|
Фармкомплект
|
Нижний Новгород
|
3,2
|
3,5
|
8
|
Ирвин 2
|
Москва
|
2,8
|
2,5
|
9
|
Медэкспорт*
|
Омск
|
1,8
|
0,9
|
10
|
Агроресурсы*
|
Кольцово
|
1,8
|
1,7
|
11
|
Фармимэкс*
|
Москва
|
1,6
|
1,7
|
12
|
АСФАДИС
|
Москва
|
1,5
|
1,4
|
13
|
Авеста Фармацевтика
|
Москва
|
1,5
|
1,6
|
14
|
Ланцет
|
Москва
|
1,1
|
1,5
|
15
|
Нижегородская областная фармация
|
Нижний Новгород
|
0,9
|
0,6
|
16
|
Здравсервис
|
Тула
|
0,6
|
0,9
|
17
|
Северо-запад
|
Санкт-Петербург
|
0,6
|
0,6
|
18
|
Фармстор
|
Москва
|
0,6
|
0,7
|
19
|
Евросервис
|
Москва
|
0,6
|
0,4
|
20
|
Медипал-Онко*
|
Москва
|
0,6
|
0,6
|
21
|
Интерлек
|
Москва
|
0,5
|
0,3
|
22
|
Фармацевт*
|
Ростов-на-Дону
|
0,4
|
0,3
|
23
|
Витта компани
|
Москва
|
0,3
|
0,3
|
24
|
Таттехмедфарм*
|
Казань
|
0,3
|
0,2
|
25
|
Областной аптечный склад*
|
Челябинск
|
0,2
|
0,2
|
* Экспертная оценка.
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
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