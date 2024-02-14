RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам 2023 года

В прошлом году российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику, показатель прироста относительно 2022 года в ценах потребителей составил 4,7% (в рублях). Правда, учитывая среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%, аналитики не называют этот результат выдающимся. Ситуация при этом была неравномерной по разным сегментам рынка. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

При сравнительно высоких темпах в ритейле, где динамика превышала инфляцию и составила по итогам 2023 года порядка 7,7%, госсектор переживал период стагнации — суммарный объем госзакупок в минувшем году сократился на 0,2%.

Разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно четкой специализации оптовых компаний естественно определяла показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Тут наблюдается вполне выраженный рост доли по всем компаниям, входящим в TOP5, суммарно за год она увеличилась на 1,8%. При этом общая доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 году корректировалась в сторону снижения, уровень концентрации тут сократился примерно на 0,6%.

Росту активности компаний в рамках TOP5 способствовали сразу три фактора. Во-первых, ритейл характеризовался устойчивым ростом спроса, который хоть и носил в значительной степени инфляционный характер, но все-таки сопровождался и повышением активности потребителей. Во-вторых, топовые участники рынка в целом завершили процесс чистки клиентских портфелей, который продолжался последние несколько лет.

Процесс ужесточения отношений опта с ритейлом продолжается, но все же большинство дистрибьюторов констатируют повышение общего уровня платежной дисциплины в фармритейле. Наконец, участники рынка активно осваивали рыночную долю оптовиков, которые в 2023 году сошли с дистанции. Аналитики напоминают, что суммарная рыночная доля таких игроков превышает 3%, но высвобождалась она не одномоментно, процесс проходит до сих пор.

Одним из последних дистрибьюторов, который прекратил деятельность в 2023 году, стал «Годовалов». В начале января 2024 года суд признал компанию банкротом и начал конкурсное производство по реализации имущества. В том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу компании «Биотэк» Борису Шпигелю, который несколько лет находился под арестом. В результате этих процессов собственника сменят несколько складских помещений, производственные активы и ряд розничных активов.

Региональные склады вполне могут представлять интерес для расширения присутствия тех или иных оптовиков в рамках конкретных локаций, на площади «Аптеки от склада» уже «садятся» новые федеральные игроки. Производственные активы тоже вполне могут представлять интерес для отдельных оптовиков, которые в 2023 году проявляли очень активный интерес к инвестициям в производственную сферу, в том числе на рынке фармсубстанций.

Еще один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн-направлений, в текущем году активно развиваться не будет, отмечают аналитики. Фармацевтический e-com в 2023 году вступил в период стагнации и без регуляторных изменений едва ли сможет выйти из него в ближайшие пару лет. Данный факт и стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые в прошлом году фокусировались на развитии складской инфраструктуры и развитии смежных, в том числе производственных, компетенций.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2023 года