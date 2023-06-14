Депутат Петров обвинил аптеки в увеличении маркетинговых бонусов до 50%

Аптеки вновь начали завышать вознаграждения за маркетинговые контракты, заявил руководитель экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ФВ».

По словам Петрова, несмотря на многочисленные разговоры между депутатами и аптеками, последние вновь начали поднимать маркетинговые вознаграждения до 50% от цены контракта. Он напомнил, что проект, предложенный еще несколько лет назад, был «задержан» в первом чтении. «Год или два они продержались. Сегодня 50% как с добрым утром», — заявил депутат, отметив, что чаще всего завышением занимаются «молодые» аптечные сети. Их названия он не раскрыл.

Петров также прокомментировал заявление аптек о возможном повышении цен на лекарства в случае принятия законопроекта. Их комментарии депутат охарактеризовал как «накат на законодательный акт». «Ну давайте посоревнуемся, я помню, как мы по маркировке соревновались. Чего добиваемся? Давайте в нашем офисе работать согласованно, мы приглашаем к обсуждению. Вместо этого идет просто отрицание», — резюмировал он.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что аптечные сети будут вынуждены поднять цены на лекарства в случае принятия законопроекта по ограничению маркетинговых бонусов. Он, по заявлению аптечных организаций, ставит под угрозу небольшую розницу, а также в целом негативно повлияет на и без того невысокую операционную прибыль.

К обсуждению инициативы об ограничении маркетинговых бонусов депутаты вернулись в мае этого года. Впервые этот вопрос подняли еще в 2020 году, после чего между рынком и законотворцами развернулся затянувшийся спор. Депутаты прошлого созыва Госдумы отмечали, что столкнулись с сопротивлением как со стороны правительства, так и со стороны аптечного бизнеса.