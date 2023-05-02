Депутаты Госдумы вернулись к ограничению маркетинговых бонусов

Ряд депутатов Госдумы внесли законопроект, ограничивающий доходы аптек от рекламы лекарственных средств. Максимальный размер платы за услуги по продвижению препаратов будет составлять 5% от цены товара. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Среди авторов инициативы указаны руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, депутаты Геннадий Семигин, Александр Ремезков, Олег Нилов, Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Андрей Кузнецов, Александр Аксененко, Алексей Чепа, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас такие ограничения действуют в отношении продовольственных товаров, включая биологически активные добавки. Однако лекарственные средства не подпадают под эту категорию, поэтому размер оплаты за подобные услуги можно устанавливать по своему усмотрению.

Авторы инициативы сообщают, что с конца февраля 2022 года размер платы за услуги по продвижению лекарственных препаратов в аптечных сетях кратно увеличился. В ряде случаев он достиг 30%, захватив заметную долю в общей выручке аптечных сетей.

Топ-менеджеры аптечных сетей утверждают, что маркетинговые бонусы от производителей помогают им выжить в условиях низкой рентабельности. Сами же фармацевты относятся к вознаграждениям крайне негативно, говорится в пояснительной записке. По результатам исследования аналитической компании RNC Pharma и сервиса «Доктор на работе», 32% опрошенных отметили, что маркетинговые акции отвлекают от работы, а также вынуждают фармацевтов навязывать покупателю то, что ему не требуется. В целом 72% опрошенных сотрудников аптек отрицательно относятся к этой практике.

Также авторы законопроекта отмечают, что дополнительное вознаграждение аптечным сетям за продвижение лекарственных препаратов затрудняет производителям финансирование новых и инновационных лекарственных средств, проведение клинических исследований и модернизацию производственных площадок. Это приводит к дефектуре, сложностям в импортозамещении и удорожанию лекарственных препаратов для потребителей, считают депутаты.

Похожий документ был представлен в 2020 году. Тогда законопроект внесли депутаты фракции «Единой России» Сергей Неверов, Андрей Исаев, Елена Панина, Александр Петров и сенатор Галина Карелова. Это было сделано «для комплексного и стабильного обеспечения» граждан лекарственными препаратами, а также для предупреждения монополизации розничного рынка, говорилось в пояснительной записке.

Законопроект о регулировании аптечных сетей приняли в первом чтении в феврале 2021 года. Документом предлагалось ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам — до 5%. Тогда депутаты прошлого созыва Госдумы отмечали, что столкнулись с сопротивлением как со стороны правительства, так и со стороны аптечного бизнеса.

В феврале 2023 года депутаты сообщили, что готовы вернуться к этому вопросу весной. По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, ранее от соответствующего законопроекта отказались, рассчитывая на благоразумие фарморганизаций. Однако в последнее время ситуация не улучшилась, считает депутат. Есть ряд задокументированных фактов, когда аптечные сети навязывали свои условия фармпроизводителям, отметил Петров.