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Депутат предложил обеспечивать...

Депутат предложил обеспечивать некоторых россиян бесплатными лекарствами по ОМС

04.09.2023
13:03
Артем Косенок
В Госдуму планируют внести законопроект о бесплатных лекарствах для ряда категорий россиян по ОМС. Среди них люди с низкими доходами, пенсионеры, несовершеннолетние и страдающие хроническими заболеваниями.
Фото: racool_studio/ru.freepik.com

В Госдуму этой осенью могут внести законопроект, предусматривающий внедрение системы обязательного лекарственного страхования. С такой инициативой выступил зампредседателя нижней палаты парламента Борис Чернышов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Текста законопроекта пока в системе обеспечения законодательной деятельности нет.

Планируется, что полностью бесплатно лекарства будут получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. По словам Чернышова, остальным гражданам должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы.

Затраты на лекарственные средства будет компенсировать Фонд ОМС. Это позволит обеспечить лекарствами всех нуждающихся россиян, отметил депутат. Он добавил, что средний чек в аптеке в 2023 году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

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