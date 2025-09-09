БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Депутаты предложили отдавать товары покупателям бесплатно за неверные ценники

09.09.2025
18:42
Дина Коблова
Бесплатно забрать товар можно будет, если цена в чеке выше, чем на ценнике. Такую меру защиты прав потребителей предложили ввести депутаты Госдумы. Авторы документа считают, что этот подход должен распространяться на все виды товаров без исключений.
Депутаты Госдумы предложили закрепить право потребителя вернуть сумму за товар, если цена в чеке окажется выше, чем была указана на ценнике, при этом не возвращая сам товар продавцу. Законопроект № 1011620-8 с изменениями в ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» внесен в Госдуму.

«Таким образом, если стоимость товара, пробитого на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — указано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта указывают, что более 14% жалоб в Роспотребнадзор связаны с несоответствием цены на ценнике и в чеке. Недобросовестные продавцы зачастую часто с себя ответственность, размещая объявления о возможной неактуальности ценников. Из-за этого покупателям приходится переплачивать или тратить время и силы на защиту своих прав.

Поэтому законопроектом предлагается ввести принцип «честный чек» как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике в торговом зале, покупатель получает этот товар бесплатно.

«Такой подход должен распространяться на все виды товаров без каких-либо исключений — от продуктов питания до бытовой техники — чтобы у продавцов не было лазеек обходить правило», — указывают авторы документа.

