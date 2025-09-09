Депутаты предложили отдавать товары покупателям бесплатно за неверные ценники

Депутаты Госдумы предложили закрепить право потребителя вернуть сумму за товар, если цена в чеке окажется выше, чем была указана на ценнике, при этом не возвращая сам товар продавцу. Законопроект № 1011620-8 с изменениями в ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» внесен в Госдуму.

«Таким образом, если стоимость товара, пробитого на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — указано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта указывают, что более 14% жалоб в Роспотребнадзор связаны с несоответствием цены на ценнике и в чеке. Недобросовестные продавцы зачастую часто с себя ответственность, размещая объявления о возможной неактуальности ценников. Из-за этого покупателям приходится переплачивать или тратить время и силы на защиту своих прав.

Поэтому законопроектом предлагается ввести принцип «честный чек» как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике в торговом зале, покупатель получает этот товар бесплатно.

«Такой подход должен распространяться на все виды товаров без каких-либо исключений — от продуктов питания до бытовой техники — чтобы у продавцов не было лазеек обходить правило», — указывают авторы документа.