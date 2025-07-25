Депутаты предложили повысить МРОТ вдвое

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 974239-8, которым предлагается внести изменения в ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Авторы документа намерены повысить МРОТ до 50 тыс. руб. с 1 января 2026 года.

В 2025 году МРОТ составляет до Минимальный размер оплаты труда — показатель, ниже которого не может быть заработная плата за месяц сотрудника, работающего на полную ставку. МРОТ устанавливается на всей территории России и подлежит ежегодной индексации. Его величина не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны.22 440 руб. в месяц, что на 16,5% больше, чем в 2024 году (19 242 руб. в месяц).

В пояснительной записке к проекту приводятся данные Службы исследования рынка труда «Сбериндекс», согласно которым медианный доход сотрудников в феврале 2025 года достиг 55,8 тыс. руб. При этом установленный с 1 января 2025 года федеральный МРОТ равен 22 440 руб. — менее половины медианного значения.

«При прогнозируемой Минэкономразвития средней заработной плате 110 169 рублей в 2026 году новая величина будет соответствовать примерно 51 % среднего уровня оплаты», — пояснили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Они также указывают, ссылаясь на исследование ведущих интернет-платформ по трудоустройству, что 49% работников получают менее 50 тыс. руб. в месяц. Повышение МРОТ до этого показателя должно увеличить доходы около 11 млн человек.

«В случае увеличения МРОТ работодателям может потребоваться пересмотреть фонд оплаты труда, включая налоговые отчисления по налогу на доходы физических лиц, а также страховые взносы», — прокомментировала «ФВ» документ юрист практики «Фармацевтика и здравоохранение» «Пепеляев Групп» Таисия Кубрина.

Депутаты указали, что для реализации замысла потребуется 1,2066 трлн руб. Источником покрытия этих расходов предлагается сделать дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета и другие поступления. Кроме того, предлагается пересмотреть систему налогообложения и повысить процентные ставки в рамках прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц.

В то же время Минтруд предложил установить МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб. (+20,7%). Соответствующий проект Федерального закона находится на общественном обсуждении до 4 августа.