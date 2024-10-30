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Путин подписал закон...

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году

30.10.2024
10:37
Дина Коблова
МРОТ в 2025 году вырастет до 22 440 руб. в месяц. Это на 16,5% больше, чем в текущем году (19 242 руб. в месяц). Благодаря увеличению МРОТ должны вырасти зарплаты около 4 млн россиян.
Фото: 123rf.com

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года, Федеральный закон № 365-ФЗ от 29.10.2024 был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее документ поддержали Госдума и Совет Федерации.

Сейчас МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц, со следующего года он вырастет более чем на 16,5%, до 22 440 руб. в месяц.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, увеличение МРОТ в 2025 году поможет повысить зарплаты 4 млн сотрудников. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тыс. руб.

Ранее общественная организация «Деловая Россия» предложила увеличить с одного до двух МРОТ порог зарплаты, с которого малый и средний бизнес платит пониженный тариф страховых взносов. Это должно помочь обелить зарплаты и установить более справедливые условия ведения бизнеса.

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