Депутаты предложили внести ряд изменений в регулирование оборота метанола

Незаконный оборот

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Проектом № 732839-8 предлагается внести изменения в КоАП:

за нарушение оборота метанола лицами, внесенными в специальный реестр, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

за повторное совершение вышеуказанного нарушения;

за оборот метанола лицами без включения в специальный реестр, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

За нарушения предусмотрено наказание от административного штрафа, включая «оборотный штраф», до дисквалификации (для должностных лиц) или приостановления деятельности (для юридических лиц).

Административная ответственность предусмотрена и за незаконный оборот метанола и для физических лиц, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Утилизация

Тем же законопроектом предусматривается, что изъятые метанол и метанолсодержащие жидкости подлежат утилизации в порядке, установленном законодательством о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. В законопроекте № 610892-8 о госрегулировании оборота метанола, внесенном в Госдуму в апреле, предусмотрено, что уничтожение метанола и метнолсодержащих жидкостей могут осуществлять лица, включенные в соответствующий реестр

Кроме того, законопроектом № 732851-8 вносятся изменения в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса по аналогии с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Вещественные доказательства после проведения необходимых исследований будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством. При этом к материалам уголовного дела будут приобщаться материалы фото- и видеофиксации данных вещественных доказательств, а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что соответствующее ходатайство возбуждается следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов исследований, если они не были обжалованы либо если не было заявлено ходатайство о проведении дополнительных или повторных исследований.

Оценка опасности

Комитет Госдумы по промышленности и торговле представил проект федерального закона № 732848-8. Предлагается требования ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности производственных объектов» привести в соответствие с требованиями к производителям (переработчикам, утилизаторам) метанола и метанолсодержащих жидкостей, предусмотренными проектом федерального закона № 610892-8 о госрегулировании оборота метанола.

В частности, такие производители будут относиться к промпредприятиям III класса опасности, если ранее им не был присвоен более высокий класс.

Законопроектом также предлагается реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, сделать частью сервисов государственной информационной системы промышленности.