Депутаты предложили ввести...

Депутаты предложили ввести стандартизацию детских товаров

16.09.2025
11:18
Дина Коблова
Обязательную стандартизацию детской продукции, включая продукты, средства гигиены и косметику, предложили ввести в Госдуме. Если инициатива будет принята, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
Фото: 123rf.com

Депутаты предложили ввести обязательную стандартизацию детских товаров, включая косметику и средства гигиены. Законопроектом № 1015271-8 вносятся изменения в Федеральный закон № 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации».

Авторы документа намерены добавить в закон № 162-ФЗ статью 6.1. «Стандартизация в отношении детской продукции». Порядок стандартизации установит правительство. Действие статьи будет распространяться на пищевые продукты, одежду, обувь, игрушки и игры, косметику и средства гигиены, мебель и издательскую продукцию. Перечень товаров для детей, подлежащих стандартизации, также определит правительство.

Документ направлен на повышение уровня безопасности и качества детской продукции в России, следует из пояснительной записки. Сейчас безопасность детской продукции обеспечена техническими регламентами Таможенного союза. Однако они не всегда содержат достаточную детализацию, считают авторы проекта.

«Для бизнеса, включая малые и средние предприятия, внедрение единых и понятных правил стандартизации создает предсказуемую среду. Это снижает риски несоответствия продукции требованиям, устраняет нечестную конкуренцию со стороны контрафактной продукции и способствует росту доверия к отечественным товарам», — указано в пояснительной записке.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

