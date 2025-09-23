БизнесАптекарь
Депутаты предложили запретить вход с собаками в аптеки и больницы

23.09.2025
16:20
Дина Коблова
Вход с собаками в аптеки и ряд других учреждений может быть запрещен, с такой инициативой выступили в Госдуме. По словам депутата Нины Останиной, законопроект уже согласовали со Следственным комитетом России (СКР) и направили в Роспотребнадзор.
Фото: 123rf.com

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на посещение с собаками аптек, медицинских и образовательных организаций, магазинов, заведений общепита и учреждений культуры. Такую инициативу обсудили на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения домашних животных.

По словам председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, подготовленный документ предлагает и другие ограничения для владельцев собак. Так, планируется запретить загрязнение животными мест общедомового пользования в многоквартирных домах (подъездов, лифтов, лестничных клеток), а также детских и спортивных площадок.

Авторы проекта предлагают перевозить собак в общественном транспорте только на коротком поводке, в наморднике или в переносном контейнере. Исключением станут только собаки-поводыри.

«Где-то в регионах уже это регулируется, где-то не регулируется, но мы же единое государство, поэтому, конечно, это должен быть единый федеральный закон», — поделилась Останина.

В России нет запрета на посещение аптеки с собакой на федеральном уровне. Однако в разных регионах этот вопрос урегулирован по-своему.

Она привела в пример письмо жительницы Красноярского края с жалобой на бродячих собак в городе Ачинск, которые гуляют по городу рядом с аптеками и детскими садами. При этом местные жители неоднократно обращались в органы власти региона, но проблема так и не была решена.

Законопроект, по словам депутата, был направлен на согласование в СКР и Роспотребнадзор. У СКР замечаний и возражений правового характера нет, позиция Роспотребнадзора будет представлена в правительстве при подготовке официального отзыва.

