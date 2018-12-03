Депутаты приняли во втором чтении законопроект о проведении Росздравнадзором контрольных закупок

В частности, Росздравнадзор получит возможность «проводить контрольные закупки лекарственных препаратов для медицинского применения в целях проверки соблюдения субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».

Законопроект поступил в Госдуму в декабре 2017 г., в феврале 2018 г. принят в первом чтении.