Депутаты приняли во втором чтении законопроект о проведении Росздравнадзором контрольных закупок

Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла во втором, основном чтении законопроект, который наделяет Росздравнадзор полномочиями по проведению контрольных закупок в медицинских и аптечных организациях, что позволит выявлять нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами и нарушения медицинскими организациями правил предоставления медицинских услуг, в первую очередь платных.
В частности, Росздравнадзор получит возможность «проводить контрольные закупки лекарственных препаратов для медицинского применения в целях проверки соблюдения субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».
Законопроект поступил в Госдуму в декабре 2017 г., в феврале 2018 г. принят в первом чтении.
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