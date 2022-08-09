Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Депздрав Москвы опроверг...

Депздрав Москвы опроверг сообщение об использовании просроченных вакцин

09.08.2022
19:25
Артем Косенок

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что в поликлиниках столицы вакцинируют просроченными препаратами «Спутник V». Сроки его годности были продлены, пояснили в департаменте.  

Фото: freepik/ru.freepik.com

Сообщение о том, что в поликлиниках столицы проводят вакцинацию против коронавируса просроченными препаратами «Спутник V», не соответствует действительности. Сроки годности вакцины были продлены, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«Согласно письму Министерства здравоохранения от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке», – говорится в сообщении (цитата по РИА «Новости).

Отмечается, что в июле этого года Минздрав осуществил новую поставку вакцины «Спутник V» в медицинские организации Департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в одной из столичных поликлиник пациенту предложили поставить прививку вакциной «Спутник V», срок годности которой истек в мае. По словам мужчины, медики предупредили об этом, заявив, что другой вакцины нет.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.