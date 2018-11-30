Динамика фармацевтического рынка, октябрь 2018 г.

15:34
4 декабря 2018
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Объем фармацевтического рынка по итогам октября 2018 года составил 109 млрд рублей и 501 млн упаковок, демонстрируя рост по сравнению с десятым месяцем прошлого года на 10% в стоимостном выражении и на 3% – в натуральном. При этом аптечные продажи лекарственных препаратов выросли на 4% и заняли 70,4% объема рынка.

С января по октябрь было реализовано более 4,6 млрд упаковок лекарственных средств на сумму 1 036 млрд рублей, что на 8% больше в деньгах и на 7% в упаковках по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Источник: AlphaRM

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Персоны
Литвинова Татьяна
AlphaRM

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