Динамика отгрузок иностранных ветпрепаратов сокращается четвертый месяц подряд

Поставки иностранных ветеринарных препаратов в Россию за период с января по октябрь 2022 года составили 31,3 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Показатель прироста относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в рублях был зафиксирован на уровне 5,9%. Натуральные объемы при этом тоже выросли, причем динамика даже опережала таковую для поставок в рублях. Здесь показатель прироста закрепился на уровне 7,4% (в упаковках), с начала года было отгружено более 27,4 млн штук, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В отношении отгрузок кормовых добавок ситуация намного хуже. Суммарный денежный объем отгрузок за год здесь сократился на 5,9%, в анализируемом периоде он немного не дотянул до 34 млрд руб. Натуральные объемы упали еще более значительно: поставки по сравнению с январем — октябрем 2021 года сократились на 14%. Всего с начала года ввезли 120,1 тыс. тонн кормовых добавок.

Результаты работы участников внешнеэкономической деятельности по итогам октября 2022 года находились практически полностью в русле общего тренда этого года. Поставки ветпрепаратов относительно октября прошлого года выросли на 13% в денежном выражении (до 3,25 млрд руб.), натуральная динамика составляла 11% (ввезли 3,2 млн упаковок). Отгрузки кормовых добавок сократились в денежном выражении на 31%, до 2,5 млрд руб. Это абсолютный минимум за последние 20 месяцев. Натуральная динамика чуть лучше: по сравнению с октябрем 2021 года отгрузки сократились на 25%, всего было ввезено 10,9 тыс. тонн соответствующей продукции.

Ассортимент ввозимых в Россию ветпрепаратов по итогам января — октября 2022 года заметно сократился: в анализируемом периоде отгружалось 517 торговых марок, это на 110 наименований меньше, чем годом ранее. Суммарное количество поставщиков ветпрепаратов тоже уменьшилось: поставки вели 90 компаний (на 13 меньше, чем в январе — октябре 2021 года).

Абсолютным лидером с точки зрения натуральной динамики поставок (в упаковках) в рамках анализируемого периода выступала «КРКА». При этом компания продемонстрировала один из наиболее заметных показателей с точки зрения динамики отгрузок (рост в 2,3 раза). За период компания отгружала 21 наименование ветпрепаратов, но максимальный вклад в динамику внесли «Милпразон» и «Селафорт». Абсолютным же лидером с точки зрения денежной динамики поставок стала аргентинская «Зоовет продуктос ветеринариос» (рост в 11,6 раза). Максимальный вклад в динамику внесли препараты «Цефафур» и «Зифлор фенак», оба представляют собой комбинированные препараты антибиотиков с НПВС и предназначены для сельскохозяйственных животных.

Список отгружаемых в нашу страну кормовых добавок за год сократился на 180 торговых марок, всего ввозилось 445 наименований. Число поставщиков тоже сжимается: относительно января — октября 2021 года их стало на 51 компанию меньше, в анализируемом периоде были зафиксированы отгрузки 197 компаний. Лидирует с точки зрения натуральной динамики поставок «Энэйчю амино асид» из китайской провинции Шаньдун, причем компания заняла второе место с точки зрения натуральной динамики отгрузок (рост в 16,7 раза в тоннах), поставлялось одно наименование: сэндимет DL-метионин. Абсолютным лидером с точки зрения показателя прироста стала компания из той же китайской провинции «Аоктер кемикал» (рост в 22,7 раза). Отгружалось одно наименование: холин хлорид. Кратную динамику показывал и еще один китайский производитель — «ФНФ ингридиентс» (рост в 13 раз), динамику обеспечил бетаин гидрохлорид.

Динамика объемов поставок ветеринарных ЛП и кормовых добавок в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за январь 2021 г. – октябрь 2022 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)