Динамика поставок готовых препаратов достигла максимума с начала года

В январе — августе 2022 года общий объем поставок готовых лекарственных препаратов (ЛП) в Россию исчислялся суммой в 535,5 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2021 года была зафиксирована на уровне 9,4%, причем в значительной степени этот результат определялся активностью работы участников ВЭД по итогам августа 2022 года. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Поставки in-bulk в денежном выражении демонстрируют более высокие показатели роста. Относительно января — августа 2021 года отгрузки выросли на 23,4%, если проводить расчеты в российской валюте. Несмотря на увеличение денежного объема поставок, натуральная динамика в данных товарных группах отрицательная, ввоз готовых ЛП сократился на 7,7% в упаковках, всего с начала года в страну отгрузили порядка 1,1 млрд упаковок. Ввоз нерасфасованных препаратов теряет 34,6%, если проводить расчеты в минимальных единицах дозирования, всего за период в нашу страну поставили 983 млн МЕД in-bulk.

Август стал лучшим месяцем с начала текущего года с точки зрения динамики поставок готовых ЛП, общая сумма отгрузок исчислялась величиной 76,2 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2021 года денежный объем отгрузок вырос на 35,4% (в рублях). Сопоставимый результат за последние восемь месяцев фиксировался только однажды, в январе 2022 года, когда динамика составляла 34,7%. Натуральный показатель при этом тоже достиг беспрецедентных для текущего года показателей, прирост относительно августа 2021 года в упаковках был зафиксирован на уровне 12%.

Поставщики in-bulk подобными результатами похвастаться не могли, здесь прирост рублевого объема ввозимой продукции по итогам августа 2022 года был зафиксирован на уровне 11,4%, всего было поставлено препаратов на 17 млрд руб. Аналитики отмечают, что это не худший результат, но в текущем году было немало примеров, когда динамика фиксировалась на показателях в несколько раз выше. К тому же натуральные объемы продолжили сокращаться. Более того, тут прирост показал абсолютный минимум с начала года (-53%) в МЕД.

Из числа производителей готовых ЛП по итогам января — августа 2022 года максимальную динамику по-прежнему демонстрируют поставщики орфанных препаратов «Вертекс Фармасьютикал» (рост в 12,9 раза) и «Сарепта Терапьютикс» (в 64,7 раза). Помимо данных компаний достойны упоминания также французская «Биокодекс», которая обеспечила рост поставок в 4,9 раза в рублях. Производитель отгружал шесть наименований препаратов, но основной вклад в динамику обеспечили пробиотик «Энтерол» и ушные капли «Отипакс». Сопоставимой динамикой может похвастаться еще один производитель орфанных препаратов: так, американская «Питиси Терапьютикс» увеличила отгрузки в 4,8 раза. Здесь речь идет только об одном продукте – препарате «Трансларна» для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.

Что касается поставщиков in-bulk, то по итогам первых восьми месяцев текущего года максимальная рублевая динамика опять же была зафиксирована у компании «СиЭсЭл Беринг» (рост в 4,6 раза). Также аналитики отмечают «Астеллас Фарма» (рост в 2,8 раза) и «Эли Лилли» (в 2,6 раза). Основной вклад в динамику японской компании в анализируемом периоде обеспечил «Флемоксин Солютаб», препарат проходит вторичную упаковку на мощностях компании «Ортат» (группа «Р-Фарм»). Прирост поставок американского производителя обеспечил противоопухолевый препарат «Цирамза», упаковкой последнего занимается уфимское предприятие группы «Фармстандарт».

Динамика объемов поставок ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за январь 2021 г. – август 2022 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)