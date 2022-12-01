Динамика розничных продаж ветпрепаратов в октябре стала лучшей после мартовского ажиотажа

Общий объем продаж ветеринарных препаратов на российском розничном рынке по итогам периода с января по октябрь 2022 года (без учета онлайн-сегмента) составил 17,5 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года так и не смогла выйти из зоны отрицательных значений, здесь аналитики фиксируют -5,5% при проведении расчетов в рублях. Сказывается мартовский ажиотаж, переток потребителей в онлайн и общее падение уровня доходов населения, считают в аналитической компании RNC Pharma. Натуральная динамика в еще более глубокой «яме»: показатель прироста находился на уровне -21% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). За первые десять месяцев текущего года в офлайн-канале розничного рынка было реализовано 113,4 млн МЕД ветпрепаратов.

Итоги работы отрасли по итогам октября 2022 года при этом были лучшими со времени весеннего ажиотажного спроса, хотя и не смогли выбраться из отрицательных значений. Относительно октября 2021 года показатель рублевой динамики составил -0,7%, всего было реализовано ветпрепаратов на 1,63 млрд руб. Натуральные объемы продаж сократились на 18,5% в минимальных единицах и исчислялись суммой в 10,9 млн МЕД. Аналитики сомневаются, что эти цифры можно считать сезонным всплеском, фактически он начался еще в сентябре, но был замаскирован другими рыночными тенденциями, хотя определенное повышение активности все же было заметно.

Среди компаний, лидирующих с точки зрения рублевой динамики продаж по итогам января—октября 2022 года, максимальные показатели были зафиксированы у «Лабораториос микросулес» из Уругвая. Продажи выросли в 2,6 раза в рублях, компания реализовывала продукцию для сельскохозяйственных животных (СХЖ), основной вклад в динамику обеспечил витаминно-минеральный комплекс «Кальциомик». Такой же результат показала белорусская компания «Ветфарм», в рознице производитель в основном представлен продукцией для лечения мелких домашних животных (МДЖ), речь идет о четырех торговых марках, но основной вклад в рост продаж внес препарат для лечения острых бактериальных и грибковых инфекций наружного слухового прохода «Отибиовет».

Замыкает тройку компаний с точки зрения показателей динамики тоже белорусская фирма «ТМ» (рост в 2,2 раза). Производитель располагает довольно обширным портфелем продукции как для СХЖ, так и для МДЖ, но основной вклад в общую выручку и наилучшую динамику показали все-таки препараты для продуктивных животных, в частности препарат для профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом йода, селена и других микроэлементов «Седиминум плюс».

Среди компаний, продемонстрировавших максимальную натуральную динамику относительно января—октября 2021 года, выделяется результат российской «Новой группы» (рост в 732 раза), прирост обеспечил препарат «Миоксил», применяющийся в качестве седативного и миорелаксантного средства у продуктивных и непродуктивных животных. Впрочем, в прошлом году в рознице этот продукт практически не был представлен, рост спроса был вызван перебоями в отношении поставок анестетиков «Золетил» и «Телазол», с которыми рынок столкнулся весной текущего года.

Объем розничного коммерческого рынка ветпрепаратов в России (без учета онлайн-сегмента) в денежном и натуральном выражении за январь 2021 года — октябрь 2022 года