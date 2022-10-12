Динамика вакансий в медицине и фармацевтике показала незначительный рост

C 11 сентября по 11 октября число вакансий в медицине и фармацевтике выросло на 2%, следует из данных stats.hh. Однако за год отрасль показывает по этому показателю отрицательную динамику — с октября 2021 года предложений о найме стало меньше на 4%.

Число кандидатов в поиске работы на рынке труда в медицине и фармацевтике за год тоже сократилось, причем существенно — на 18%. Хотя за месяц показатель числа резюме показал рост на 8%.

В третьем квартале 2022 года настроения на рынке труда работников сферы медицины и фармацевтики были более позитивными, чем представителей других отраслей, показывают данные опроса Службы исследований HH. Самые мрачные настроения испытывали работники сферы искусства и развлечений.

Индекс самочувствия соискателей HH (см. рис.) учитывает оценку стабильности на текущем месте работы (наличие угрозы увольнения), оценку сложности поисков работы, а также оценку возможности снизить зарплатные амбиции и оценку шансов в поиске работы в ближайшей перспективе.

Представители сферы медицины и фармацевтики меньше других соискателей опасаются сокращений, больше других уверены в том, что смогут найти работу в течение следующих трех месяцев.

Работники отрасли в числе тех, кто не готов снижать зарплатные ожидания. Самыми гибкими в плане снижения зарплатных амбиций оказались представители IТ-индустрии и сотрудники сферы консалтинга и инвестиций.

Индекс самочувствия соискателей HH

Источник: HeadHunter

* Индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении на рынке труда