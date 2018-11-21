Директора аптеки наказали за нарушение закона «Об объектах культурного наследия»

15:46
30 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Индустриальный районный суд Ижевска оштрафовал директора ГУП УР «Фармация» за изменение внешнего облика объекта культурного наследия. Санкция составила 20 тыс. руб.

Здание в городе Ижевске на ул. Пушкинская, 213, в котором на первом этаже размещена аптека ГУП УР «Фармация», является памятником истории и культуры регионального значения «Ансамбль жилой застройки 1953–1959 гг.». В ходе проверки, которую провело Агентство по госохране объектов культурного наследия УР, выяснилось, что фармацевтическое предприятие провело работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры объекта, без разрешения уполномоченного органа, что является нарушением закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Организации выдали предписание об устранении «самодеятельности», но оно не было исполнено. После чего регулятор обратился с иском в суд. Иск был полностью удовлетворен – директора оштрафовали на 20 тыс. руб.

Схожий спор в ближайшее время рассмотрит Арбитражный суд Ульяновской области. Одним из ответчиков по делу выступает сособственник здания АО «Ульяновскфармация». В своем исковом заявлении правительство Ульяновской области требует, чтобы предприятие отремонтировало дом купцов Комаровых/Крупенниковых, расположенный на ул. Гончарова, 46, в областном центре, где на первом этаже находится аптека. Следующее заседание намечено на 19 декабря.

Ранее аналогичные проблемы возникали и у ставропольской аптеки, которая также базируется в историческом здании.    

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