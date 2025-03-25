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Директора компании в Ульяновской области оштрафовали за срыв поставок лекарств

25.03.2025
18:48
Дина Коблова
Суд в Ульяновской области оштрафовал по административному делу директора компании «Триеста» за нарушение сроков поставки лекарств по госконтракту. Как сообщает прокуратура региона, из-за этого срыва более 700 льготников не смогли вовремя получить необходимые препараты. 
Фото: 123rf.com

В Ульяновской области оштрафовали на 88 тыс. руб. директора ООО «Триеста» из-за нарушения сроков на поставку лекарств, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал 52-летнюю руководительницу коммерческой организации нарушившей срок исполнения обязательств по заключенному с Минздравом Ульяновской области контракту на поставку лекарств. Из-за этого более 700 льготников не смогли своевременно получить положенные им препараты.

Административное дело было заведено по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Ранее стало известно о возбуждении в Ульяновской области уголовного дела по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекобеспечение. По данным прокуратуры, должностные лица регионального Минздрава не обеспечили закупку необходимых лекарств. 

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