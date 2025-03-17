В Ульяновской области возбудили уголовное дело из-за халатности в лекобеспечении

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекарственное обеспечение (ч.1 ст.293 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверили исполнение законодательства о здравоохранении. В ходе инспекции установили, что должностные лица областного Минздрава не приняли надлежащих мер для закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Из-за этого были не обеспечены лекарствами почти 5 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 30 детей-инвалидов не получили специализированных продуктов лечебного питания.

Это не первое дело о халатности при закупках лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями, возбужденное в России в этом году. В феврале аналогичное дело завели в Ивановской области. С ноября 2024 по февраль 2025 года местный Депздрав не закупал в достаточном количестве жизненно важные лекарства, несмотря на заключения врачебных комиссий. Бездействие должностных лиц привело к острому дефициту на региональном складе препаратов для лечения сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний.

В марте уголовное дело о халатности из-за нехватки жизненно необходимых лекарственных препаратов возбудили в Красноярске. Ответственные лица вовремя не определили потребности в лекарствах на 2025 год, из-за чего закупки провели в неправильном объеме.